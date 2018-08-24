财经|持续拉锯夯实底部

晨报记者 韩忠益

昨日早盘，沪深两市冲高回落，盘中创业板强于主板，芯片软件、高送转、能源等个股走势较强，午后，多头稍有发力，股指即有回抽，最后沪市量能稍有放大的情况下收涨0.37%。

新能源汽车产销旺

近日，中国汽车工业协会发布数据显示，今年7月份新能源汽车产量、销量分别为9万辆和8.4万辆，比上年同期分别增长53.6%和47.7%。其中，纯电动汽车产量、销量分别为6.8万辆和6万辆，比上年同期分别增长45.4%和33.6%，纯电动汽车销量在新能源汽车总销量中所占比例已达到71.43%。

化工企业可关注

目前中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。当前时点,机构投资者重点看好利尔化学，市场空间将大幅增长。

中轨处支撑转成压力

近日市场量能大幅萎缩，一方面说明市场观望情绪浓重，做多热情不足，赚钱效应不佳。市场参与交易的投资者稀少，另一方面也说明到了2600点的位置，很多人已经割肉割不动了，与其扔出带血筹码，还不如死扛到底，加上北上资金还在连续净流入，政策又在不断释放利好，市场底部特征较为明显，所以，较之小散的筹码，机构投资者更是有持仓成本的。

技术上，昨日早盘下滑时未见明显抵抗，中轨处的支撑转而成压力，并逐渐加大，盘面似乎很孱弱，但下午做多力量主动出击，又说明上午的下滑还是主力贪得无厌的洗盘震仓行为，而短线客很容易在这一下一上中获得波动收益。（网站首页图：新华社资料图片）