文化|为魔都定制，这支“户外魔笛”不一般

新版歌剧揭幕上海大剧院2018-19演出季





本文图片/晨报记者 何雯亚制图/潘文健

晨报记者 殷 茵

这几天，位于人民大道的上海大剧院前面的广场上悄然搭起了一座特殊舞台：东西两侧垂坠着两块投影幕布，透明的塑料顶棚下，排满了密密麻麻的音箱；大大的“十字型”舞台将整个观演平台切割成“田”字，观众席藏身其中；夜幕降临，灯光点亮的大剧院宛若一座水晶宫，成为这个户外舞台最美丽的背景。明后两晚，由上海大剧院与汉堡国家歌剧院联合制作的户外歌剧《魔笛》就将在此上演，并由此揭开上海大剧院2018-19演出季的大幕，明晚21:30艺术人文频道还将独家转播歌剧实况。

置身当代

融入上海元素

多年来，上海大剧院一直有着以歌剧揭幕新演出季的传统，而苏黎世歌剧院、德国喜歌剧院的《魔笛》更是轮番造访，让沪上观众对于这部莫扎特人生中的最后一部歌剧毫不陌生。为何这次还是选了《魔笛》？在上海大剧院总经理张笑丁看来，这次演出的特别之处，在于能让更多观众通过电视和网络，走近歌剧，“艺术的价值应该体现在让更多的人体验到其中的美好，让更多的人打破审美的局限和想象力。”

1791年首演于维也纳的《魔笛》不仅是歌剧史上最著名的作品之一，也是很多歌剧爱好者的入门作品。2017年4月，汉堡国家歌剧院制作并首演的新版《魔笛》，将原剧的故事移植到现代，剧中所有角色都以现代人身份出演，而十字形的舞台呈现和观众席两侧的多媒体投影也有别于以往的舞台版本。此次上演的户外歌剧《魔笛》正脱胎于这一版。在莫扎特的歌剧《魔笛》原作中，塔米诺是一名王子，他沿着夜女王的王国边境散步，被巨蛇攻击受伤，得到夜女王的救援后被赋予拯救其女儿的使命。而这一版的塔米诺，则生活在现代城市，然而他变得不认识自己，要在陌生世界里找寻存在的意义。值得一提的是，这一故事将在上海的城市背景下演绎。

导演乔吉斯·戴尔侬透露，此前他们的制作团队已来到上海采风，先后考察了上海中心、豫园、海洋水族馆、田子坊、外滩、苏州河等城市地标，部分城市景观将穿插在《魔笛》的剧情中，可谓“魔都定制版”。不仅如此，相较于传统《魔笛》近3小时时长的演出，户外版将浓缩至80分钟，保留最经典的剧情和咏叹调，“我们舍弃了哲学性的思索，而把重点放在了友情和爱情上，希望能吸引更多的年轻观众。”

引入科技

实现“音随画动”

几乎所有的户外演出，都会面临两个难题——如何保证音质以及如何抵御意外天气，户外版《魔笛》也不例外。

据悉，为了保证声效，此次演出突破了传统的“镜框式”观演模式，将十字型舞台置于观众席中央，舞台与观众席的界限不再泾渭分明。在183只定制全息声音箱的作用下，观众无论身处何地，都获得同样的体验。更特别的是，十字舞台上的演员扩声，采用了“四维全息声”技术的声音定位追踪，在音响师的操控下，置身舞台四周的观众，能跟着演员的走动，听到声音同步“由远及近”。张笑丁表示，未来的剧场一定是与科技结合在一起的，“我们要借用科技实现艺术上的想象力。”

至于天气问题，张笑丁称，这只能尽人事、听天命了，“这是一件‘拼人品’的事。搭台时，我们遇到好几次台风，事实证明，舞台很牢靠，经测试可以抵抗住9级强风。25日、26日天气预报可能会下阵雨，舞台有棚顶，不会影响演出。雨量如果过大，我们也已做好室内演出的预案。”

户外歌剧耗资不菲，仅演两场是否可惜？张笑丁解释道：“硬件设备并非一次性利用，舞台主体构件为租赁，灯光则是拆取剧场内设备，用完马上装回去。音响计划将运于大剧院小剧场改造中，可以做民乐、爵士乐、电子乐、高清戏剧放映灯，通过计算机编程完成模块切换，拓展剧场功能。”