寻找5G时代好声音|2018上海广播节下月举办

制图/潘文健

晨报记者 徐 宁 实习生 陈君燕

一年一度的上海广播节已经成为沪上的文化品牌活动，今年的上海广播节将于9月26日至30日举办。前日，上海广播节组委会召开新闻发布会，正式发布广播节各项活动安排。其中，连续四年登陆广播节的《九州百戏》汇演活动今年做出创新，以新话题、新视角亮相，希望能够吸引更多的年轻人。

《九州百戏》推陈出新

《九州百戏》为了推广中国的戏曲，每年都会举办一场名家荟萃的专场演出，不过，今年的形式将有所不同。

据介绍，今年的汇演一改往年名家演出的模式，演出将请票友唱主角，名家甘为绿叶，以“名家傍名票”的形式，展现戏曲爱好者的风采，讲述“知音”背后的故事，展现优秀传统文化艺术“深入基层、深入群众”的成果。

这些名票由上海、北京、天津、湖北、河北、河南等12个地区的戏曲广播及戏曲节目所选送，演出京剧、昆曲、汉剧、秦腔、豫剧、南音等13个剧（曲）种的剧目。他们每一位都与戏曲有着一段故事和情缘，并且也具有较高的戏曲表演能力，而名家们则会通过演奏配乐或演出配角的方式，与这些票友合作。

东方广播中心副主任陶青在采访中说，之所以这样安排，是希望将传统戏曲更好地进行传播，是为了让年轻人走进剧场爱上戏曲所做出的创新形式之一，“戏曲需要传承，需要更多人的关注和喜欢，所以现场不光要有名家演出，更需要提升普通票友们的参与感，这也是本次《九州百戏》主题——知音的由来。”据悉，《九州百戏 知音》将于9月27日在兰心大剧院上演。

文化展演再升级

以往的三届上海广播节共计推出了十余场各具特色的文化展演，在申城观众中收获了不俗的口碑，今年的上海广播节在文化展演方面升级了内容，也照顾了各个年龄段的听众。

9月26日晚，由Love Radio主办的《最爱金曲榜》将首次登陆梅赛德斯奔驰文化中心。许多华语歌坛实力唱将及金牌词曲作者，将与现场观众一起重温青春、唱响经典。盛典将以耳熟能详的金曲及其背后的动人故事贯穿始终，并以特别的节目设计致敬改革开放四十年。

9月28日晚，《星期广播音乐会》主办的“纪念改革开放四十周年上海轻音乐团专场音乐会”将在上海音乐厅上演。轻音乐大师屠巴海将亲自指挥自己创作的《边寨民风舞》和《幸福的傣乡》。

在广播节期间，“东方风云榜·发现新声力”2018全国新声代歌手大赛也将迎来决赛，让优秀原创歌手得到更多关注，为音乐领域输送优质人才。

今年广播节，阿基米德新媒体高峰论坛、第十四届“东方畅想”全球华语广播短音频创新大赛、30多位明星主持人与沪上听众面对面等经典保留活动，都将与观众相约。同时，还将有全新的活动亮相，如以“5G时代的声音盛宴”为主题的中国声音大会。