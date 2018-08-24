体育|全马人数降至25000人

2018上马将于11月18日举行

晨报记者 王 嫣

2018上海国际马拉松赛，昨晚召开第一次新闻发布会，宣布今年赛事将于11月18日上午7时举行。

赛事总规模保持38000人不变，但全马规模由去年的28000人缩减至25000人；10公里和健身跑项目则分别扩容至6000人和7000人。此外，今年的赛事路线再一次得到优化，将龙腾大桥赛段及多处折返弯道改为龙腾大道上的直道往返。

备受关注的2018上海国际马拉松赛报名信息也在发布会上得以揭晓，按照不同人群报名将分为三部分：

第一部分为直通上马及精英跑者报名，这两类跑者的报名时间为8月24日10时至8月28日17时，登录上马网或上马官方APP进行报名，无须参加抽签，完成缴费后直接获得参赛资格；

第二部分为大众跑者报名，将采取公开预报名并进行抽签的报名方式，预报名时间为8月24日10时至8月28日17时。预报名结果将于9月6日下午公布，中签的跑者可在公布抽签结果的当天下午至9月9日17时进行付费，从而获取参赛资格；

第三部分为上马公益·2018上海国际马拉松赛慈善名额500席，将于9月2日10时开始，项目仅限全程马拉松，额满为止。

赛事报名依然保持了上马一贯高性价比的风格，分别为全程马拉松100元人民币、10公里及健身跑60元人民币，慈善跑者的捐赠金额为3000元人民币。

今年全马的赛道上，组委会也将为跑者提供BLUE LINE引领方向的国际级赛事服务。跑者在弯道中只需沿着蓝色跑进线跑，便能够节省体力，距离PB更进一步。今年上马赛道的蓝线指引，也是国内马拉松赛事中首次为参赛选手准备蓝色最短距离跑进线。（网站首页图：晨报资料图片）