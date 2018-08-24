体育|瓜林跟队训练，登巴巴因伤缺席合练

绿地申花备战与北京人和的比赛

晨报记者 甘 慧

本周日，绿地申花将回到虹口足球场对阵北京人和。昨天下午，申花在康桥基地进行了公开训练，此前因伤缺阵的瓜林参加了跟队训练，而上轮比赛中因伤下场的登巴巴并没有跟队训练。

主场与北京国安一战中受伤的瓜林已缺阵多场比赛，经过一段时间的康复治疗，瓜林的伤势基本痊愈，目前已经跟队训练。但对于他会否出现在周日的比赛中，主教练吴金贵并未给出明确答案，“瓜林目前在跟队训练，但还没有完全达到上场的状态。他很努力，恢复情况也很乐观，我们要看一下他这两天的训练怎么样，再做决定。”在与华夏幸福比赛中受伤并被替换下场的登巴巴，这两天则未跟队训练，而是一直在进行康复理疗。

由于在廊坊1比4输给了华夏幸福，申花回到上海之后主要是进行调整总结，尽快从失利中走出来。吴金贵说：“失利之后，大家的心情非常不好，这两天我们主要也是进行调整，跟队员们进行交谈，队员们表示一定会打好比赛，这两天的训练情绪很高。最近定位球丢球比较多，防守做得不是很好，有技战术的问题，也有心理的问题，客场比赛对困难估计不足，我们也在积极准备调整，争取在后面的比赛中有改进。”当然，对于申花来说，目前最重要的是拿下周日与北京人和的比赛，“这两天也在看北京人和的比赛。对于我们来说，回到主场，一定会在主场争取表现更好。”

昨天恰逢张璐和朱辰杰的生日。一大早，朱辰杰在朋友圈发文：“18岁，一切才刚刚开始。”在二次转会期进入一线队之后，朱辰杰已经通过自己稳定的表现逐渐占据了一个上场的位置，最近连续首发并打满全场。吴金贵说：“朱辰杰对于球队来讲非常重要，表现非常沉稳、成熟……今天，在（朱辰杰）18岁生日之际，祝他生日快乐，希望他开启更好的明天。”