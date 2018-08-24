这条路究竟有多难|“野路子”想吃“职业饭”

见习记者 吴文俊 制图 张 继

CBA选秀已经走过四个年头，共有154人次参选，其中15支CBA球队选走了34位新秀球员……尽管新秀们的成材率饱受诟病，但也正是因为选秀大会，那些效力于CUBA的大学生球员才有了触摸职业联赛的机会。

郭凯、王洪等大学生精英球员逐渐在联赛中找到自己的定位，但根据四年选秀的整体情况来看，共有53位大学生球员相继参选，但仅有10人被选中。首届CBA状元郎方俊磊黯然退役的新闻一度被炒热，而那些落选的大学生球员，在选秀之后的生活似乎鲜有人关心，他们还在打球吗？还是走向了其他工作岗位？

曾经参加过首届CBA选秀大会的邵埃菲接受了记者的采访，作为一名草根球手，打职业是他从小的梦想，但努力之后结果并不如意。

追寻梦想，看清现实

在邵埃菲的篮球履历里，没有职业队或者体校的经历，单纯出于热爱，抓紧学余和假期的时间，把自己扔到能接触到的高水平球员中去，正是这样的训练磨练出了他足够达标参选CBA的实力。至于为什么没有尝试进专业队训练，很大程度上是因为身高和早期技术能力的限制，但是职业梦想一直扎根在邵埃菲心中。那时候选秀制度尚未推行，要想摸到职业联赛的门槛，难度堪比登天，但邵埃菲还是想试试，尽可能地离目标近一些。于是，高考前他下定决心，报考一所体育院校，努力了几个月后，他顺利考取了上海体育学院运动康复系，背起行囊远赴上海。

来到上海体院，邵埃菲对这里的一切充满了期待，尤其是校篮球队。但当真正踏上球场与这些校队成员们对比后，落差感让邵埃菲有些沮丧。“身边有体校的，特长生，职业队退下来的，只有努力才能击败他们，一步步靠近职业梦想。”付诸行动的邵埃菲，把自己泡在了篮球馆里，除了完成学业要求的课时，他抽出所有的时间跟着校队一起练、自己摸索着练步伐，磨投篮，加力量……大二那年，他终于得到了属于自己的校队战袍。

2015年5月，篮协正式宣布CBA选秀的诞生，“当时毫不犹豫地就决定报名了，自己的履历也和选秀要求相匹配，而且之前NBL试训的反馈也让自己有了些底气。”最终，通过教练、校务处层层签字认证，邵埃菲赶在截止日前递交了选秀申请，但真正来到选秀营，眼前的一切和自己的设想完全不一样。“因为是第一届吧，整个选秀比较混乱，根据日程安排第一日有一些体测环节，但当时并没有记录这些数据。后面的技术测试和训练内容，场边也没有CBA球队的教练团队观察，更别提什么单独试训了。只是在最后一日，教学赛有了一批教练来考核观察。”随着篮协拨给状元郎方俊磊的一通电话挂断，首届CBA选秀大会草草落幕，包括邵埃菲在内的19位参选球员无一上榜。邵埃菲开玩笑道，除了去照了张合影其他什么都没干，但随后他又认真地告诉记者参选后的感受，“CUBA传统校相比于体院而言，比赛机会要多得多，训练强度更是不能比，虽然自己有坚持一定强度的训练，但客观来说，还是和同期参选的大学生球员有差距。”

根据当时的选秀政策，落选球员仍能获得下一届选秀大会的报名权，但这一次，邵埃菲放弃了。

选择创业，还是篮球

“我相信只要我继续努力保持当时的训练强度，在二级联赛做一个替补球员肯定是可以做到的，但经历了这么多见识了这么多，我开始思考，成为这样的职业球员所实现的社会价值，是自己想要的吗？”当时还在就读研一的邵埃菲做出了决定，不再单纯地为了职业球员这个目标，要做一个可以帮助那些像自己一样有理想的孩子实现他们的篮球梦。

在亲手敲碎了自己的职业梦后，邵埃菲踏上了另一条道路——创业。“研一下学期开始，开始办篮球训练营，当时起步时注册了一个微信公众号，发表了一篇推文，回顾了自己与篮球的故事，并且正式宣布要做这么一个训练营，来为有职业梦想的孩子们提供平台。”

训练营成立之初，邵埃菲一人承担了全部职务，不论是招募教练团队、招收学员，还是教学、财务全部都是独立完成，是真正意义上的从零起步。目前训练营已经成立两年有余，十几名全职员工构建起了一个核心团队，而训练营的篮球教练则多达二十余位。学员群体也从专注成人训练，发展到了青少年篮球培养，甚至职业队技术指导。

邵埃菲目前还有一个职务，上海女篮技术教练。“实习期间，去到上海女篮俱乐部参与运动训练的分析报告，也是和自己的专业相关。当时也是巧合，教练看到了我训练的视频，就让我试试带着专业队练练。”谈到训练师这个行业，邵埃菲也有自己的见解，“训练师这个概念在国内其实并不流行，但很多NBA球星都会在休赛期找专业训练师做一对一训练提高个人技术，目前团队里有三个教练负责上海女篮技术指导的工作，帮队员抠细节、改动作。”

选上的落选的，现在还好吗？

CBA选秀的这段经历对于邵埃菲其实没有太多影响，反而让他看清了未来的人生方向，创业路上有艰辛，但是和自己的团队共同努力一起奋斗，得以在另一块领域续写自己的篮球梦。那么，和邵埃菲同一批参选的大学生球员们，现在都在做什么？

方君磊的名字理应第一个被提到，但作为首届CBA选秀状元，除了跟随球队训练、奔波主客场之外，方君磊一直在等待机会进入大名单。但一个赛季过去，方君磊的出场时间停留在了2分钟，这也是他职业篮球生涯的全部。24岁，方君磊未能与北控达成续约合同，选择退役。回到家乡长沙的新华书店，负责省外图书渠道的拓展，业余时间还会走上球场，但重返职业已经不在计划之外。

落选后正常毕业，离校后找一份稳定的工作，是大学生球员们最普遍的生存状态。这样在工作时间之外，他们还是能通过“野球”，发挥身上的天赋技能，甚至还能得到一笔相当可观的收入。当然，也不乏一些真正执着于篮球梦的大学生球员，刘鸿博、乔文瀚从首届选秀大会开始，连续参加了三届，终于在2017年被CBA球队摘走，其间乔文瀚更是完成了从大学生球员转战NBL联赛的蜕变，再借助政策的变化冲击顶级职业联赛成功。

从一通电话一个发布会，到如今正式的选秀仪式，经过四年时间的摸索改进，CBA选秀大会的进步有目共睹。精英大学生球员通过这个平台获得机会追寻职业梦，但更多的人则在这里看透了职业运动员的残酷。