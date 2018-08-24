新华社评论员：高举旗帜聚民心——二论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话

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新华社北京８月２３日电 题：高举旗帜聚民心——二论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话

新华社评论员

做好意识形态工作，事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力。在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记深刻阐明，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，是全党特别是宣传思想战线必须担负起的一个战略任务，这对做好新形势下宣传思想工作具有重要指导意义。

党的十八大以来，党和国家事业之所以取得历史性成就、发生历史性变革，一个很重要的原因，就是以习近平同志为核心的党中央充分发挥意识形态工作所具有的引领社会、凝聚人心、推动发展的强大支撑作用，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，坚持培育和践行社会主义核心价值观，团结带领全党全国各族人民共同奋斗，迸发出同心共筑中国梦的磅礴力量。

毛泽东同志说：主义譬如一面旗子，旗子立起了，大家才有所指望，才知所趋赴。宣传思想工作就是要高举马克思主义、中国特色社会主义旗帜，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、推动工作，不断巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。

理论源于实践，又指导实践，其生命力在于创新。习近平新时代中国特色社会主义思想深深扎根于当代中国火热实践和中华民族５０００多年博大文明，始终坚持马克思主义立场观点方法，是马克思主义中国化最新成果。做好做强马克思主义宣传教育工作，必须在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，把坚定“四个自信”作为建设社会主义意识形态的关键，坚持马克思主义在我国哲学社会科学领域的指导地位，建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，推动当代中国马克思主义、２１世纪马克思主义深入人心、落地生根。

民心是最大的政治。做好宣传思想工作，重在聚民心。要把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，做大做强主流思想舆论。互联网时代，要根据受众需求多样、参与意识增强、思想观念多元等新情况新特点，加强传播手段和话语方式创新，更好适应分众化、差异化传播趋势。要加快构建舆论引导新格局，扎实抓好县级融媒体中心建设，形成全方位、多层次、多声部的主流舆论矩阵，唱响主旋律，壮大正能量，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，更好地引导群众、服务群众，把全党全国人民士气鼓舞起来，精神振奋起来，朝着党中央确定的宏伟目标团结奋进。

做好宣传思想工作，最根本的是加强党对宣传思想工作的全面领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。要以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，牢牢把握正确政治方向，旗帜鲜明坚持真理，立场坚定批驳谬误。要压实压紧各级党委（党组）责任，做到任务落实不马虎、阵地管理不懈怠、责任追究不含糊，推动宣传思想工作不断强起来。（网站首页图：新华网图片）

新华社评论员：把握根本遵循，肩负使命任务——一论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话