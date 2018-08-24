【央视快评】奋力开创宣传思想工作新局面

来源：央视网

8月21日至22日，全国宣传思想工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。习近平总书记强调，完成新形势下宣传思想工作的使命任务，必须以新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，推动宣传思想工作不断强起来，促进全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局作出更大贡献。

习近平总书记的重要讲话站在新时代党和国家事业发展全局的高度，深刻总结了党的十八大以来党的宣传思想工作的历史性成就和历史性变革，深刻阐述了新形势下党的宣传思想工作的历史方位和使命任务，深刻回答了一系列方向性、根本性、全局性、战略性重大问题，对做好新形势下党的宣传思想工作作出重大部署，是指导新形势下党的宣传思想工作的纲领性文献。

奋力开创宣传思想工作新局面，必须锐意改革创新,勇于担当作为，牢牢把握宣传思想工作基本要求，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉肩负起新形势下宣传思想工作的使命任务。党的十八大以来，我们党不断深化对宣传思想工作的规律性认识，提出了一系列新思想新观点新论断。事实证明，这些重要思想极具现实针对性和长远前瞻性，对推动宣传思想的理论和实践工作具有重要的指导意义，是继续做好宣传思想工作的根本遵循，必须长期坚持、不断发展。

举一纲而万目张，解一卷而众篇明。习近平总书记明确指出，中国特色社会主义进入新时代，必须把统一思想、凝聚力量作为宣传思想工作的中心环节。肩负新使命，开启新征程，需要积极向上的思想动力，更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心，凝聚起13亿人的奋进力量。宣传思想工作要为党和国家事业发展提供坚强思想保证和强大精神力量，夯实全国各族人民团结奋斗的思想基础，为夺取中国特色社会主义新胜利提供力量源泉。

宣传思想工作不仅要立足于中国，还要放眼世界，全面把握中国的历史与现实，讲好中国故事，传播好中国声音，让世界对中国有一个真实、立体、全面的认识。中国作为负责任的大国，始终致力于为世界作出更大贡献。中国发展为世界带来的是机遇而不是挑战，要深入宣介中国为世界和平发展、文明交流互鉴作出的贡献，为国际合作共赢、人类文明进步提供的中国方案、中国智慧，生动形象地阐释人类命运共同体等理念。

“明者因时而变，知者随事而制”。新时代是网聚天下的时代，宣传思想工作不能抱残守缺，而要以变应变，科学认识网络传播规律，提高用网治网水平，不断推进网上宣传理念、内容、形式、方法、手段等创新，把握好时度效，构建网上网下同心圆，最大范围地凝聚共识、争取人心、夯实民意，使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量。

“一分部署，九分落实”。全党同志要深入学习领会、全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，切实将思想和行动统一到总书记重要讲话精神上来，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性工作上下功夫，在关键处、要害处下功夫，在工作质量和水平上下功夫，奋力开创宣传思想工作的新局面。（央视评论员）