谱写中非命运共同体新篇章（钟声）

来源：人民日报客户端

中非交往的密度、合作的广度和深度前所未有，中非命运共同体的内涵日益丰富

2013年，习近平主席就任国家主席后首次出访就选择非洲；2018年，习近平主席连任国家主席后首次出访，再次选择非洲。习近平主席向世界宣告“中非从来都是命运共同体”，这是对中非传统友谊的总结，更是对中非关系未来发展的展望。

回首历史，中国与非洲共同谱写了波澜壮阔的反对帝国主义和殖民主义斗争画卷。中国尽己所能支持非洲兄弟争取民族解放和国家独立的正义事业，中国人民帮助建设坦赞铁路，树立起彪炳青史的友好丰碑。非洲兄弟支持中国维护自身合法权益，将中国“抬进了联合国”。这份兄弟情谊已融入中非关系发展的整个进程。无论国际风云如何变幻，中非始终是风雨同舟的好朋友、休戚与共的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。共同的历史遭遇、共同的奋斗历程、共同的梦想把中国与非洲紧密联系在一起，六十余载守望相助，铸就了牢不可破的中非命运共同体。

历史车轮滚滚向前，和平与发展成为时代主题，中非友好历久弥新、历久弥坚，双方在推进各自国家建设的进程中互帮互助，结成合作共赢的利益共同体。“无论中国发展到哪一步，中国永远都把非洲国家当作自己的患难之交。”怀着对非洲人民的深情厚谊，习近平主席提出真实亲诚的对非政策理念和正确义利观，将中国自身发展同促进非洲实现自主可持续发展更加紧密地结合起来，引领中非关系迈入合作共赢、共同发展的新时代。中非命运共同体的内涵更加丰富，世界上最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆心贴得更近，手握得更紧。中非关系是中国与发展中国家团结合作的典范、南南合作的样板。

在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，中非关系提升为全面战略合作伙伴关系，中方提出中非“十大合作计划”。3年来，中非全面战略合作伙伴关系深入发展，政治互信持续深化，经贸合作跨越发展，文明交流互鉴日益丰富，和平安全合作有力推进，国际事务协作更加密切。中非“十大合作计划”实施进展顺利，中非交往的密度、合作的广度和深度前所未有，中非命运共同体的内涵日益丰富。

在合作共赢、共同发展的时代，中非经贸合作不断提质增效，正从政府主导逐渐向市场运作转型，从商品贸易逐渐向产能合作升级，从工程承包逐渐向投资运营迈进。非洲国家积极参与“一带一路”建设，中非合作的资源和手段更加丰富，前景更加广阔，实现发展振兴的非洲梦与实现民族复兴的中国梦更加紧密相连。中国是非洲的“真朋友”“好朋友”，非洲人民对中国热情洋溢的评语，是新时代中非命运共同体最好的注脚。

中非关系发展没有完成时，只有进行时。中国与非洲团结协作，对于维护多边主义和自由贸易体系，完善全球政治经济治理体系，建设新型国际关系、构建人类命运共同体，具有至关重要的意义。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。今年9月将召开中非合作论坛北京峰会，中国与非洲各国领导人将再次共叙友谊，共商大计。中非人民热切期盼北京峰会向世界发出“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”的时代强音，谱写中非友好合作新篇章。（网站首页图：新华社资料图片）