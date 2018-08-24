陈原道：坚贞不屈的革命者（为了民族复兴·英雄烈士谱）

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新华社合肥8月23日电 （记者鲍晓菁）在安徽省巢湖市栏杆集镇，有一座河湾环绕的名为陈泗湾村的小村庄，这就是革命先烈陈原道的家乡，他的故居就位于这座小村庄的中心位置。

陈原道，1902年出生在安徽巢县青岗乡（今巢湖市栏杆集镇）一个普通农民家庭。幼年入私塾读书。1916年入龙华小学。五四运动时，积极参加学生运动，他在作文中写道：“身可杀，而爱国热血不可消；头可断，而救国苦衷不可灭！”

1921年夏，陈原道考入芜湖安徽省立第二甲种农业学校。受恽代英、萧楚女等进步人士影响，参加“芜湖马克思主义研究会”活动，积极参与创办工人夜校，发动和组织芜湖工人大罢工。1924年春，他加入中国社会主义青年团，担任团芜湖地委主要负责人。1925年上海“五卅”惨案发生后，组织成立“芜湖各界‘五卅’惨案后援会”。同年9月，经恽代英介绍加入中国共产党。10月，被党组织选送到苏联莫斯科中山大学学习。

1929年3月，陈原道回国到上海，任中共江苏省委宣传部秘书长，在省委宣传部长任弼时的直接领导下，经常深入社会开展党的宣传工作，成为任弼时的得力助手。1930年2月，在中共河南省委连续遭到严重破坏的形势下，他受命于危难之际，担负起河南省委组织部长兼秘书长的重任。

1931年，陈原道赴天津任中共河北临时省委组织部长，实际上主持省委工作。同年4月8日，陈原道夫妇在开展革命活动时不幸被捕，被关押在“北平军人反省分院”即“草岚子监狱”。在狱中，他和薄一波等同志一道，与敌人进行了英勇不屈的斗争，建立了狱中秘密党支部，被选为狱中秘密党支部第一任书记，为团结和保存党的力量，纯洁党的组织作出了很大的贡献。

1932年9月，陈原道经党组织营救出狱。同年11月，任江苏省委常委兼上海革命工会党团书记，组织和领导工人运动。

1933年1月7日，由于叛徒的出卖，陈原道再次被捕，并很快被转押到南京宪兵司令部。面对敌人的酷刑和利诱，他横眉冷对，坚贞不屈，始终保持了共产党人的崇高气节。4月10日，陈原道在南京雨花台英勇就义，时年31岁。

1934年1月，毛泽东在中华苏维埃第二次全国代表大会上，特别提到恽代英、陈原道等烈士，向这些同志表示哀悼和敬仰。

陈原道故居经过修缮，于2015年2月揭牌开放。2017年被命名为“合肥市第五届爱国主义教育基地”，成为当地的爱国主义教育基地和廉政教育基地，每年都有干部群众来这里参观瞻仰，凭吊革命先烈，接受革命教育。

《 人民日报 》（ 2018年08月24日 04 版）