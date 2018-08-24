人民日报整版讨论：中国制度何以强起来

来源：人民网－人民日报

制度是国家发展的重要保障和有力支撑。习近平同志指出，“中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障，是具有鲜明中国特色、明显制度优势、强大自我完善能力的先进制度。”实践证明，中国制度具有党的领导、以人民为中心、协商民主、集中力量办大事和有效维护国家独立自主等显著优势。进入新时代，全面建成小康社会、进而全面建成社会主义现代化强国，必须将这些制度优势转化为治理效能，实现制度优势与治理效能良性互动，推进国家治理体系和治理能力现代化。本版围绕这一话题进行探讨。

——编 者

努力增强国家治理效能

以人民为中心彰显中国制度优势

苏长和

中国特色社会主义制度（以下简称中国制度）牢牢立足于实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，把以人民为中心融入制度设计和执行各个层面、每个环节。可以说，以人民为中心是贯穿中国制度的一条主线，集中彰显制度优势，蕴含强大治理效能。将这一制度优势转化为治理效能，进一步巩固和增强制度优势，关键是要加强党的全面领导、用制度体系保证人民当家作主、体现以人民为中心的价值追求，从而切实提升国家治理体系和治理能力现代化水平。

加强党的全面领导。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。加强党的全面领导，形成党的领导这一中国制度的最大优势，源于我们党始终不忘初心、牢记使命，坚持为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，始终将以人民为中心镌刻在自己的旗帜上，从而赢得了最广大人民的高度认同。中国特色社会主义进入新时代，对党的建设提出前所未有的新挑战新要求。以习近平同志为核心的党中央高度重视全面加强党的领导，将以人民为中心贯穿党的建设全过程，充分发挥党的领导这一中国制度的最大优势。坚持全面从严治党，加强理想信念教育，践行党的群众路线，不断加强党的组织建设和能力建设，有力提升了党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，国家治理效能显著提升。这突出表现在有效的社会治理、良好的社会秩序等方面，更表现在人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

用制度体系保证人民当家作主。人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征。习近平同志指出，“发展社会主义民主政治就是要体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力，用制度体系保证人民当家作主。”正是由于在制度设计和执行中坚持以人民为中心、保障人民当家作主，我国社会主义制度才能充分调动最广大人民的积极性、主动性、创造性，彰显出独特优势。将这一制度优势转化为治理效能，就是要始终坚持以人民为中心不动摇，进一步完善相关制度机制。党的十八大以来，我国进一步加强人民当家作主的制度保障，大力发展社会主义民主政治，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。在国家治理和社会治理中，充分发挥法治的重要作用，不断加强人权法治保障，保证人民依法享有广泛的权利和自由，将保证人民当家作主落实到国家政治生活和社会生活之中，现实地、具体地体现到党和国家各方面治理活动和工作中，体现到不断满足人民美好生活需要上，从而广泛凝聚起全体人民的智慧和力量，推动中国特色社会主义政治发展道路越走越宽广，人民当家作主的制度保障越来越健全，使社会主义制度的优越性得到日益充分的发挥，并转化为源源不断的治理效能。

体现以人民为中心的价值追求。评价一个国家政治制度是不是民主的、有效的，主要看人民能否依法管理国家事务和社会事务，能否有效参与国家政治生活。我国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家，实行人民代表大会制度的政体，实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，实行民族区域自治制度，实行基层群众自治制度。这样一套制度安排，集中体现了以人民为中心的价值追求，能够有效保证人民享有更加广泛、更加充实的权利和自由，保证人民广泛参加国家治理和社会治理；能够有效调节国家政治关系，发展充满活力的政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，增强民族凝聚力，形成安定团结的政治局面；能够集中力量办大事，有效促进社会生产力解放和发展，促进现代化建设各项事业，促进人民生活质量和水平不断提高；能够有效维护国家独立自主，有力维护国家主权、安全、发展利益，维护中国人民和中华民族的福祉。党的十八大以来，我们党围绕政治建设作出一系列战略部署，推动政治建设取得显著成就、释放强大治理效能。例如，大力完善和发展社会主义协商民主，有效凝聚起各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士的智慧和力量；进一步健全了解民情、反映民意、集中民智、珍惜民力的决策机制，保证决策符合人民利益和愿望；着力建设多层次监督体系，保证党和国家领导机关和人员按照法定权限和程序行使权力等。这一系列举措，促进以人民为中心的制度优势与治理效能良性互动，在完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化道路上迈出了坚实步伐。

（作者为复旦大学国际关系与公共事务学院教授）

不断完善相关体制机制

用好集中力量办大事这一重要法宝

何益忠

中国之所以能办成许多国家办不了的大事，一个重要原因就在于社会主义制度具有能够集中力量办大事的优势。习近平同志指出，“我们最大的优势是我国社会主义制度能够集中力量办大事。这是我们成就事业的重要法宝。”中国特色社会主义进入新时代，全面建成小康社会进而实现第二个百年奋斗目标，需要进一步完善有利于集中力量办大事的体制机制，充分发挥集中力量办大事的制度优势，在推进中国特色社会主义实践中不断提高国家治理效能。

集中力量办大事这一社会主义制度的内在优势是在长期实践中得来的。新中国成立之初，在经济极端困难、技术基础薄弱、帝国主义封锁等严峻条件下，我们党带领全国人民发挥社会主义制度优势，集中力量研制“两弹一星”、勘探和开发大庆油田等，办成了一系列涉及国计民生的大事，为国家发展打下坚实基础，捍卫了国家主权、安全和发展利益，推动了国民经济发展，奠定了新中国的大国地位。改革开放后，我们党勇于冲破传统模式束缚，继续发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的优势，坚持有所为有所不为，实施西部大开发战略，战胜非典疫情、汶川大地震等自然灾害，推动我国改革开放和社会主义现代化建设取得巨大成就。党的十八大以来，面对世界经济复苏乏力、局部冲突和动荡频发、全球性问题凸显的外部环境，面对我国经济转型升级的紧迫任务，以习近平同志为核心的党中央大力推进供给侧结构性改革，着力建设现代化经济体系，奋力推动我国经济转向高质量发展。我国经济总量已稳居世界第二位，经济实力持续跃升，综合国力显著增强，中国经济对世界经济增长贡献率连续多年超过30%。

新时代是全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国、朝着中华民族伟大复兴奋勇前进的时代。中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，还有许多“雪山”“草地”要跨越，还有许多“娄山关”“腊子口”要征服，必须充分发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的优势，做到全国一盘棋、上下一条心。只有这样，才能有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾。进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。发展不平衡不充分是更加突出的问题，已成为制约我国经济社会发展和满足人民美好生活需要的主要因素。比如，截至2017年底，全国还有约3000万贫困人口，到2020年打赢脱贫攻坚战的任务相当繁重。又如，生态文明建设正处在压力叠加、负重前行的关键期，生态环境问题是民生之患、民心之痛，成为全面建成小康社会的短板。解决这些问题，都需要坚持和完善有利于集中力量办大事的体制机制，集中全社会力量抓重点、补短板、强弱项。

新时代要有新气象新作为，需要进一步发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的优势，形成社会主义市场经济条件下集中力量办大事的新机制，切实将这一制度优势转化为治理效能。集中力量办大事，离不开党的坚强有力领导。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央大力提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，在更高水平上实现了全党全社会思想上的统一、政治上的团结、行动上的一致，为集中力量办大事提供了坚强政治保证和组织基础。为探索社会主义市场经济条件下集中力量办大事的新机制，我们党遵循社会主义市场经济规律，在使市场在资源配置中起决定性作用的同时更好发挥政府作用，着力管好那些市场管不了、管不好的事情，推动经济社会持续健康发展。针对我国自主创新能力不强这个突出问题，集中力量抓重大、抓尖端、抓基本，形成推进自主创新的强大合力，有力提升了我国自主创新能力。为打赢脱贫攻坚战，我们党坚持调动全社会扶贫积极性，充分发挥政府和社会两方面力量作用，强化政府责任，引导市场、社会协同发力，构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫格局。5年多来，我国实现6000多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下。这一系列重要举措，让集中力量办大事的优势在新的时代条件下转化为强大治理效能，使我国社会主义制度优势得到进一步巩固和发挥。

（作者为华东政法大学马克思主义学院院长、教授）

推进协商民主广泛多层制度化发展

充分发挥独特制度优势

宇文利

习近平同志在党的十九大报告中指出，协商民主是实现党的领导的重要方式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。社会主义协商民主为实现人民当家作主提供了重要途径，具有真实的民主性和广泛的代表性。完善和发展中国制度，充分发挥我们的制度优势，一个重要方面就是充分发挥社会主义协商民主的独特制度优势，并努力将这一制度优势转化为治理效能。

扩大公民有序政治参与。社会主义协商民主是实现人民当家作主权利、维护人民根本利益的广泛、真实、管用的民主。发挥社会主义协商民主的独特制度优势，将这一制度优势转化为治理效能，就要努力扩大公民有序政治参与，让人民群众依法广泛参与国家和社会治理。2015年，中共中央印发《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，对新形势下开展政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商、社会组织协商等作出全面部署，要求推进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。目前，我国社会主义协商民主制度不断发展完善，已覆盖中央、地方和基层社区，呈现广泛、多层、制度化发展的特征。多种协商广泛深入开展，人民群众广泛参与民主协商实践，协商过程的有序性和协商程序的组织化得到有力保障，协商民主的内容和形式得到丰富，协商民主的途径和渠道得到拓展，协商民主的质量和效果也在日益提升，党和国家的政策赢得人民群众的广泛支持和拥护。协商民主的广泛深入开展，使多方面意见和建议被最大程度吸收，形成了更多最优决策和广泛共识，有力提升了国家治理效能。

推进决策科学化民主化。协商民主是中国特色社会主义民主的重要内容和鲜明特色，发展协商民主关键是找到人民群众意愿和要求的最大公约数，切实推进决策科学化民主化。可以说，实现决策科学化民主化是国家治理现代化的题中应有之义。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，我国社会主义协商民主制度不断完善，为充分发挥这一制度优势并将其转化为治理效能奠定了坚实基础。随着全方位协商体系的建立和完善，各民主党派、人民团体、基层组织、企事业单位和各社会组织逐步建立健全了提案、会议、座谈、论证、听证、公示、评估、咨询、网络民意调查等多种协商方式，协商决策科学化民主化程度不断提升。特别应看到，我们党高度重视和积极推进民主协商，坚持有事多商量、遇事多商量、做事多商量，在广泛商量和充分调研的基础上发扬民主、集思广益、统一思想、凝聚共识。在民主协商中，注重找准问题要害、尊重科学规律，让参与各方充分发表意见，最大限度避免决策中的遗漏、误差和偏颇，保证了决策的针对性、合理性和有效性。此外，通过充分吸纳专业性建议，尊重并吸收专家学者、智库机构的咨询意见，使决策的专业化水平得到大幅提升。这一系列举措有力推进了决策科学化民主化，使我国国家治理效能显著增强。

密切党同人民群众的血肉联系。协商民主是党的群众路线在政治领域的重要体现。党的群众路线要求一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来、到群众中去。习近平同志高度重视在社会主义协商民主实践中坚持和发扬党的群众路线，强调人民群众是社会主义协商民主的重点。涉及人民群众利益的大量决策和工作主要发生在基层，应当按照协商于民、协商为民的要求，大力发展基层协商民主，重点在基层群众中开展协商。在社会主义协商民主制度建设中，我们党高度重视密切党同人民群众的血肉联系，凡是涉及人民群众切身利益的决策都充分听取人民群众意见，做到想群众之所想、急群众之所急、忧群众之所忧，将社会主义协商民主的制度优势体现到为人民服务的创造性实践中，切实转化为治理效能。经过努力，党的领导方式和工作作风明显改善，党的光荣传统和优良作风得到进一步弘扬，广大党员、干部深入基层、深入群众，与人民群众心心相印、同甘共苦、团结奋斗。在平等亲切的党群对话交流和有针对性的帮扶困难群众活动中，党员、干部同人民群众拉近距离、密切关系、增进感情，党的路线方针政策得到广大人民群众的理解和认同，全社会推动改革发展的智慧和力量被高度凝聚，社会主义协商民主制度蕴含的治理效能得到充分释放。

（作者为北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员、马克思主义学院教授）

站起来、富起来、强起来的重要保障

有效维护国家独立自主

杨 扬

中国制度的一个显著优势是能够有效维护国家独立自主，这也是中国能从站起来、富起来走向强起来的一个根本原因。我国始终坚持独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，推进国家治理体系和治理能力现代化，努力提升国家治理效能。党的十八大以来，随着我国改革开放和社会主义现代化建设的深入推进，有效维护国家独立自主的制度优势不断转化为国家治理效能，推动党和国家各项事业蓬勃发展，并在这个过程中进一步增强了维护国家独立自主的制度优势。

有效维护国家独立自主的制度优势，是我们党领导中国人民在长期实践探索中逐步形成和发展起来的。我们党自成立之日起，就围绕独立自主持之以恒开展斗争。可以说，中国革命的历程就是我们党带领人民走向和巩固独立自主的过程。坚持走独立自主道路，是中国革命不断取得胜利的重要保障。革命战争年代，我们党冲破教条主义的桎梏，坚持实事求是、从中国实际出发，开辟了自主解决中国革命问题的新道路。新中国成立后，面对复杂的国际国内环境，我们党坚持走独立自主的发展道路，带领全国人民在一穷二白的基础上推进社会主义建设。改革开放以来，独立自主思想在我国进一步发展，有效维护国家独立自主的外交实践日益拓展。正如邓小平同志所指出的，中国的对外政策是独立自主的，是真正的不结盟。对于一切国际事务和国际问题，我国都是从中国人民和世界人民的根本利益出发，本着实事求是的精神，根据事情本身的是非曲直，独立自主地决定自己的立场和政策。

中国特色社会主义进入新时代，我们党高度重视把有效维护国家独立自主的制度优势转化为治理效能，使得这一制度优势得到进一步彰显。我们把坚持和平发展道路、坚持互利共赢开放战略、推动构建人类命运共同体一同写入宪法，进一步丰富和发展了独立自主的和平外交政策。我们高举构建人类命运共同体旗帜，坚定维护国家主权、安全、发展利益，同时积极参与引领全球治理体系变革，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。构建人类命运共同体是我们党基于世界发展大势、顺应历史潮流而提出的美好目标，符合整个人类社会的共同利益。它进一步拓展了我国的外交空间，展示了我国独立自主的外交形象。人类命运共同体理念被纳入联合国文件、成为上合组织成员国的政治共识，推动构建人类命运共同体已成为引领人类文明进步方向的鲜明旗帜。外媒评价，推动构建人类命运共同体是在中共十九大上确立的中国外交学说中最重要的内容，成为中国整个对外政策的支柱之一。可以说，构建人类命运共同体是我国为解决全球性问题而提出的中国方案，是我国对全球治理的理念引领，既反映了有效维护国家独立自主能力的大幅提升，也体现了负责任大国的战略自信与战略定力。

增强和发挥有效维护国家独立自主的制度优势与推进国家治理现代化，二者是相辅相成的。推进国家制度建设，是为了维护国家统一，维护国家主权、安全、发展利益，维护最广大人民根本利益，这实际上就是独立自主优势不断增强和有效发挥的过程。党的十八大以来，我国从有效维护国家独立自主、提高我国在国际社会的形象和威望、发展我国软实力出发，制定和完善了一大批同我国国际地位相一致、同国家安全和发展利益相适应的外交政策。这为增强有效维护国家独立自主的制度优势、推进国家治理体系和治理能力现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了有力保证。

有效维护国家独立自主的制度优势来源于我们党带领人民进行革命、建设和改革的实践，并随着中国特色社会主义实践的发展而不断增强和彰显。有效维护国家独立自主能力的提升，可以有效提升国家治理效能，进而推进国家治理体系和治理能力现代化，并进一步完善和发展中国制度。党的十八届三中全会以来，我国有效维护国家独立自主的制度优势和国家治理效能紧密结合、共同发展，已成为新时代中国制度不断完善和发展的重要路径，不断彰显着中国制度的优越性和生命力。（网站首页图：晨报微信制图）

（作者为重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心西南大学分中心研究员）

《 人民日报 》（ 2018年08月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)