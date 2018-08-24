第四届立洋音乐节暨亚洲青少年国际钢琴邀请赛落幕

2018第四届立洋音乐节暨亚洲青少年国际钢琴邀请赛近日在上海音乐厅圆满落幕。

历经四年的素养积淀，为了更好构建国际化青少年在艺术音乐领域的交流平台，2018第四届立洋音乐节暨亚洲青少年国际钢琴邀请赛，力邀享誉全球的多位著名钢琴艺术大师，包括：国际钢琴比赛范克莱本金奖获得者——瓦尔迪米尔维阿杜、意大利尼泊尔阿尔弗雷多卡塞拉国际钢琴比赛获奖者——伊娃·奥欣斯卡、法国玛格丽特朗国际钢琴大赛的所有7项大奖获得者——乔治路易斯普列茨、上海音乐学院特聘专家、教授及美国太平洋音乐家协会会长——汤蓓华等，同台演绎古今中外的华丽乐章。

此次国际钢琴大师音乐会，在师生同台《N.JANE TAN’s Five Pianos for Ten Hands》中拉开序幕，随后分别由美籍青年钢琴家，上海音乐学院特聘专家、教授，美国太平洋音乐家协会会长汤蓓华女士演奏《春江花月夜》；由本世纪最著名的2位古巴钢琴大师之一的乔治·路易斯·普列茨，演凑由伊诺西奥·塞万提斯所作《古巴舞曲6首》以及舒斯·艾福乐/斯特劳斯所作的《蓝色多瑙河》；由波兰著名女钢琴家伊娃·奥欣斯卡，演凑《肖邦夜曲 作品15 之二》《肖邦波兰舞曲 作品26之一》《肖邦马祖卡舞曲 作品24 之一、二、作品63之2、作品34之四》《肖邦诙谐曲 作品20》；由国际公认的最优秀的钢琴家之一的弗拉基米尔·维阿杜，演凑由勃拉姆斯所作的《匈牙利舞曲4首》。

伴随着一首首或悠扬或激情的演绎，音乐会气氛渐入高潮，最终于四位国际音乐大师的八手联弹由德沃夏克所作《斯拉夫舞曲 作品46 之8》缓缓落下帷幕。

据悉，此次国际钢琴大师音乐会，由立洋教育集团携手上海亚洲青少年国际钢琴大赛组委会共同主办，并获得上海音乐学院教育发展基金会与德国Schimmel钢琴公司的大力支持，以此加强中外音乐艺术教育领域的发展，提升文化艺术修养，进一步促进中外艺术音乐文化的深度交流。