新华社北京8月23日电 题：高扬党的旗帜 壮大主流声音——中央宣传思想文化单位干部职工学习习近平总书记重要讲话畅谈新时代新使命

新华社记者黄小希、罗争光、王思北

“推动宣传思想工作不断强起来，促进全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局作出更大贡献。”习近平总书记日前在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话，对做好新形势下党的宣传思想工作作出重大部署，指明前进方向。

中央宣传思想文化单位干部职工认真学习习近平总书记的重要讲话，大家表示，要把思想和行动统一到讲话精神上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉肩负起新形势下宣传思想工作的使命任务，激励斗志干劲，鼓舞担当作为。

“九个坚持”开辟崭新境界

党的理论创新全面推进，中国特色社会主义和中国梦深入人心，社会主义核心价值观和中华优秀传统文化广泛弘扬……党的十八大以来，宣传思想工作取得历史性成就，实现历史性变革，全党全社会思想上的团结统一更加巩固，宣传思想文化战线深感自豪、倍感振奋。

中宣部干部职工表示，习近平总书记的重要讲话立意高远、视野宏大，是继“8·19”重要讲话之后又一篇具有里程碑意义、闪耀着马克思主义真理光辉的纲领性文献。讲话用“九个坚持”精辟概括了党的宣传思想工作的一系列新思想新观点新论断，把我们对宣传思想工作的规律性认识提升到一个新高度，正式吹响了宣传思想工作从正本清源进入守正创新阶段的冲锋号。

“党的十八大以来，习近平总书记对宣传思想工作提出一系列新思想新观点新论断，‘路线图’清晰，‘方法论’有力，宣传思想工作赶上了大有可为、大有作为的好时代。”中国记协国内工作部副主任沈毅兵说。

中国作协文艺报社总编辑梁鸿鹰对“坚持以人民为中心的创作导向”带来的新气象新风尚深有体会。“这些年，‘深入生活、扎根人民’蔚然成风，现实题材创作日益丰富，涌现了一大批优秀作品。”梁鸿鹰说，每一个“坚持”都带来丰硕成果，每一个“坚持”都是我们在继承中创新、开拓中前进的行动指南。

着眼“四心”凝聚奋进力量

习近平总书记在讲话中指出，我们必须把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，既解决实际问题又解决思想问题，更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心。

“宣传思想工作是做人的工作，新时代宣传思想工作分量千钧，正如习近平总书记指出的，夺取中国特色社会主义新胜利，更加需要坚定自信、鼓舞斗志，更加需要同心同德、团结奋斗。”人民日报评论部编辑李斌说，思想文化的多元多样多变带来不少新挑战，新闻舆论工作者更要把准人们的思想脉搏，将工作做到人心上，让主流声音更加响亮。

认真学习了习近平总书记的重要讲话，结合自己的工作实践，中央广播电视总台记者王小节说，让党的声音占据舆论高地，使党的方针政策深入人心，关键是守正创新，让节目有筋骨有温度有正气，回应社会关切、传递真善美、弘扬社会主义核心价值观，为奋进新时代凝魂聚力。

中央网信办干部职工表示，习近平总书记重要讲话为我们做好网络舆论引导和意识形态工作指明了前进方向，我们要科学认识网络传播规律，提高用网治网水平，使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量，推动新时代网络意识形态工作再上新台阶。

增强“四力”书写使命答卷

“不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力，加强调查研究，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力”，这是习近平总书记对宣传思想工作队伍的谆谆教诲、殷殷期许。

“我们要用新闻工作者的脚力、眼力、脑力、笔力，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。”新华社国内部记者韩洁说，“我的同事正跟随远洋货轮在‘海上丝绸之路’开展行进式报道，把一线挖掘的生动故事与习近平总书记对‘一带一路’建设的关切结合起来，更生动讲好中国故事，传播好中国声音，服务好党和国家事业全局。”

文化和旅游部干部职工表示，要自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚定不移将文化体制改革引向深入，不断激发文化创新创造活力，不断提升中华文化影响力。

中国文联干部职工表示，要继续精心实施“中国精神·中国梦”主题创作工程，进一步健全“深入生活、扎根人民”常态化工作机制，持续开展“讴歌新时代 共筑中国梦”等主题实践活动和文艺志愿服务，用心用情用功讴歌伟大时代。

在中国社会科学院外国文学研究所所长陈众议看来，哲学社会科学工作者增强“四力”，要体现在继续提升学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想的广度深度、增强研究阐释的学理化厚度等方面，把好方向、抓好导向，旗帜鲜明坚持真理，立场坚定批驳谬误。

“有党中央的高度重视，有这些年的发展基础，我们对未来充满信心，要把个人一点一滴的努力投入改革创新洪流，履职尽责，贡献才智。”国家广播电视总局办公厅调研处处长尹金武说。