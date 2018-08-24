习近平今年发的三封贺信，都谈到这个主题

2018年08月24日 15:20 来源：央视新闻 参与互动

首届中国国际智能产业博览会23日在重庆市开幕，国家主席习近平向会议致贺信。习近平指出，我们正处在新一轮科技革命和产业变革蓄势待发的时期，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异。促进数字经济和实体经济融合发展，加快新旧发展动能接续转换，打造新产业新业态，是各国面临的共同任务。

网络化、数字化、智能化是时代大潮，习近平也多次谈及。单在今年，习近平发出的贺信中就有三封提到这一主题。

△中国国际智能产业博览会开幕式上的机器人舞蹈

5月26日，习近平向在贵阳召开的2018中国国际大数据产业博览会致贺信。

习近平指出，当前，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异，给各国经济社会发展、国家管理、社会治理、人民生活带来重大而深远的影响。把握好大数据发展的重要机遇，促进大数据产业健康发展，处理好数据安全、网络空间治理等方面的挑战，需要各国加强交流互鉴、深化沟通合作。

4月22日，习近平向在福州召开的首届数字中国建设峰会致贺信。

习近平指出，当今世界，信息技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用。

中国将加快推进数字产业化、产业数字化

对于网络化、数字化、智能化的时代潮流，中国如何应对？

在给中国国际智能产业博览会致贺信时，习近平指出，中国高度重视创新驱动发展，坚定贯彻新发展理念，加快推进数字产业化、产业数字化，努力推动高质量发展、创造高品质生活。中国愿积极参与数字经济国际合作，同各国携手推动数字经济健康发展，为世界经济增长培育新动力、开辟新空间。

在给2018中国国际大数据产业博览会致贺信时，习近平强调，中国高度重视大数据发展。我们秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设网络强国、数字中国、智慧社会，全面实施国家大数据战略，助力中国经济从高速增长转向高质量发展。

在给首届数字中国建设峰会致贺信时，习近平强调，党的十九大对建设网络强国、数字中国、智慧社会作出战略部署。加快数字中国建设，就是要适应我国发展新的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

对于具体做法，7月25日，习近平出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛，并发表题为《顺应时代潮流实现共同发展》的重要讲话时给出了思路。他指出，在新科技带来的新机遇面前，每个国家都有平等发展权利。潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰。我们能够做的和应该做的就是要抢抓机遇，加大创新投入，着力培育新的经济增长点，实现新旧动能转换。

要全力推进结构性改革，消除一切不利于创新的体制机制障碍，充分激发创新潜能和市场活力。

要树立全球视野，深化国际创新交流合作，发挥各自比较优势和资源禀赋，让科技进步惠及更多国家和人民。

同时，我们要妥善化解信息化、自动化、智能化对传统产业的冲击，在培育新产业过程中创造新的就业机会。