四大"掌门"齐聚重庆智博会 为人工智能未来把脉

原标题：四大“掌门”齐聚重庆 为人工智能未来把脉

“21世纪最具颠覆性的技术当数无人驾驶！”在8月23日开幕的首届中国国际智能产业博览会上，中国工程院院士、中国人工智能学会理事长李德毅对“未来汽车”做了鼓舞人心的描述。

在他心目中，真正的无人驾驶汽车是自动的，更应该是自主的，像驾驶员一样具有学习能力，会开车、会学习、会交互、有个性、有悟性。由此，就需要“驾驶脑”，把驾驶的知识放在一个物理的盒子里。“它能够学习并替代驾驶员的驾驶认知能力，能够积累他的驾驶技巧。”

李德毅描述的人工智能可能带来的改变令人振奋。那么，如何才能实现这一改变？首批4个国家新一代人工智能开放创新平台的“掌门人”悉数出席大数据智能化高峰会，发表自己的最新见解。

腾讯公司创始人、董事局主席马化腾提到3个方面：学会打逆风球、做好跑马拉松的准备、永不放弃踢“世界波”（指足球赛中出现的精彩的、让任何门将都没办法的轨迹怪异的进球，一般指远射——记者注）的梦想。

“我们在很多领域与欧美同行相比，仍然有不少的差距。中美贸易摩擦，不但让人们更清醒地看到了这一点，而且还对全球科技行业的协同创新带来影响，甚至开始动摇过去20年全球科技行业繁荣发展的基础。”他说，如今需要沉下心来，学会打“逆风球”，通过创新打破零和博弈的僵局，实现从高速度增长向高质量发展的转变。

他表示，数字创新正在与各个垂直领域深度融合，开始下沉到各行各业。无论是广度，还是深度，数字化进程都不可能一步到位。它需要我们发扬“数字工匠精神”，从外到内打磨每一个细节的改进，而不是热衷概念炒作；它也需要我们帮助更多的人跨过数字鸿沟，“向下兼容”，带动弱势群体、老少边穷地区分享数字红利。对于互联网与科技行业的从业者来说，每个人都要做好跑“马拉松”的准备。

“从产业角度来说，过去我们往往看到做基础研究投入很大，遥遥无期，更多选择做应用。长期下来，我们的基础研究仍然薄弱，独到的创新不多。”他说，现在是政企学研一起努力来改变现状的时候了。“我们不应该放弃，在科技赛场上踢出‘世界波’的梦想。”

百度公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏则认为，发展人工智能，有3个误区。

“今天当我们闭上眼睛想象人工智能时，很多人可能会想到一个长得像人的机器，我觉得这就是一个误区。”他说，人工智能长得不应该像人，要解决的是让机器能够像人一样思考。

“第二个误解就是机器怎么像人一样思考，现在有很多的研究是研究人脑怎么工作，我认为这条路也走不通。”他说，人工智能不是仿生学，人工智能不是模仿人脑的工作原理，而是要用机器的方式实现人脑能够实现的价值或者作用。

“第三个误解，就是人工智能威胁论。”他表示，很多人担心有一天人类会被机器所控制，有一天我们自己造出来的技术会毁灭掉我们，“我觉得也是完全没有必要的担心，让机器像人一样思考，就是所谓的AGI实现，其实还离我们非常远。”

科大讯飞董事长刘庆峰表示，人工智能可以有无穷的想象力，科大讯飞的翻译机很快就可以达到专业8级水平。

“我们经过对35万名学生的统计，用人工智能进行精准的因材施教，已经可以使作业时间节约32%。所以，人工智能+才是今天改变世界的方式，是赋能的方式。人工智能不仅有技术的合作，更要有伦理、法律、社会相关技术的引导，因此更需要全球合作。”

在阿里巴巴集团董事局主席马云看来，“站在未来的角度，用未来的方法去解决今天和明天的问题，我觉得极具战略意义。”

他认为，这次技术革命所带来的变化远远超过想象，未来30年人工智能技术将深入到社会的方方面面，改变传统制造业、服务业，改变教育、医疗，所有的生活都离不开智能制造。“未来不是我们这些互联网公司的天下，而是用好互联网公司、用好智能技术公司的天下。”

“新制造必须是制造业和服务业的完美结合，必须是实体经济和虚拟经济的完美结合。”他表示，今天的外部环境下，传统的靠资源、消耗型的企业必定会越来越艰难，挑战也越来越大。“今天活得不错的传统制造业，其实都是把传统制造业和互联网营销做了很好的结合。”

他建议，利用大数据、云计算、物联网去实现按需定制。把制造跟互联网结合，跟市场结合，跟智能制造结合，围绕消费走，这是中国制造业改变的关键一步。

他认为，新制造是制造业和服务业的完美结合，未来的制造业不是标准化和规模化，而是个性化、定制化、智能化。“实体经济和互联网以后谁也离不开谁，未来90%的零售额将在互联网上，90%的制造业会在互联网上。”

他认为，未来有三项核心技术：智能制造、IT、区块链。数据是新制造的关键要素，而用好数据是智能技术的能力，是走向智能化不可逾越的关口。智能技术会在新制造中扮演越来越重要的角色。

“机器可以更聪明，可以快速、可以更精准，但机器不可能有价值观、不可能有梦想、不可能有爱，因为机器只有机心、芯片，而人类有爱心。”