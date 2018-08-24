【云游新疆】睹汗血宝马 看万马奔腾 新疆马产业策马扬鞭正当时

2018年08月23日 22:34 来源：亚心网

这些天，在乌鲁木齐市的新疆古生态园里，许多游客都是冲着“汗血宝马”来的。“我不会骑马，这次来新疆主要是想亲眼看看神秘的汗血宝马长什么样。”来自湖北武汉的游客王女士专程来到新疆古生态园，这里有120多匹汗血宝马，是中国最大的汗血宝马展示基地。

生活在新疆的汗血宝马。图 /新疆雅辞影视传媒

万马奔腾吸引国内外游客目光

汗血宝马属热血马，持久力和耐力强，因汗腺发达，出汗后马身颜色会显得更加鲜艳，给人以“流血”的错觉，因此被称为“汗血宝马”。

拥有马术生活区、训练区、表演区、比赛区、骑乘训练馆、马术表演中心等多种展区的新疆古生态园每年接待游客10多万人，已经成为展示丝绸之路文化的一张名片，游客在这里不仅能一睹汗血宝马风采，还可以体验骑乘汗血宝马驰骋赛场的感觉。

在新疆昭苏大草原上万马奔腾。图 /通讯员 李文武

万马奔腾、高空俯拍万匹骏马在草原上奔腾的场景，每年七月中旬，在新疆昭苏县举行的新疆伊犁天马国际旅游节，都会吸引国内外游客的目光。

在昭苏大草原，参赛选手们身着鲜艳的服装，等待比赛的开始。图 /通讯员 李文武

“一直都梦想着骑上骏马，奔驰在辽阔的草原上。”成都游客李女士在网上看到万马奔腾的画面后决定来新疆旅游。7月中旬，李女士如愿赶上了昭苏县举办的2018中国新疆伊犁天马国际旅节。“以前汗血宝马都是在电视上看到的，没想到在昭苏县我不仅骑了汗血宝马，还全面了解了汗血宝马的习性，感受到当地人的热情好客，新疆之旅特别难忘”。

在我国广袤的国土上，能够演绎万马奔腾的地方屈指可数，新疆昭苏县就是其中之一。昭苏全县拥有16个品种10万匹马，还拥有国际标准化草原生态赛马场，昭苏县先后承办中国马术耐力赛、中国速度赛马巡回赛、新疆“育马者杯”等国内顶级赛事。

参赛选手策马扬鞭飞驰在赛道上。图 /通讯员 李文武

旅游+马术展现新疆独特魅力

得益于新疆正在推进的“旅游+”工程，马文化旅游产业被确定为新疆着力培育的旅游新业态之一，以马术俱乐部为代表的文化体育旅游运动正在新疆快速发展。

“短短10年时间，新疆马术俱乐部遍地开花，‘旅游+马术’推动马术运动走进大众生活，也为游客带来了全新体验。”新疆燕景神木源马术俱乐部总经理王旭波说。

30多家各类马术俱乐部遍布天山南北，其中以乌鲁木齐、伊犁州和巴州较为集中。

赛马场内，马儿如流星般飞驰，而骑手在马背上尽情舒展身姿。图 /通讯员 李文武

“以前新疆马术运动主要是专业运动和民族赛马。”王旭波说，2008年北京奥运会后，现代马术开始在中国快速发展，北京、上海等一线大城市马术俱乐部纷纷冒了出来，在马术运动日益普及的大潮中，新疆马术俱乐部也快速成长，向马术培训、马术表演、专业赛事等多元业态发展。

马术表演在昭苏天马文化旅游园区精彩上演。图 /通讯员 阿孜古丽·玉山

时下，在乌鲁木齐，马术正成为孩子们假期生活的一种新选择。

身形优美的骏马在骑手的指挥下，跨越一个个障碍，人与马的完美配合赢得游客们的声声喝彩。“妈妈，我也想骑马。”在新疆燕景神木源马术俱乐部，看到赛场内骑手的精彩表现，一个孩子对妈妈说。“那你先了解马有什么样的脾气，走，妈妈先带你近距离观察一下马。”妈妈回答。

“俱乐部70％的学员是5—15岁的青少年，每到寒暑假以及周末，学生骑手非常多。”新疆燕景神木源马术俱乐部总经理王旭波说，俱乐部有60多匹国内外的优秀品种赛马在这里生活和训练，目前已接待疆内外马术爱好者10万多人次。

新疆古生态园汗血马训练场，园内参观的小朋友近距离接触表演的马。图 /新疆经济报新媒体中心记者 豆兴军

新疆是我国传统养马大区，有着悠久的养马历史和浓厚的马文化底蕴。随着社会经济快速发展，新疆马文化旅游产业也策马扬鞭正当时。

文 |新疆经济报新媒体中心记者 曹华