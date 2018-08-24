坚持党的领导 服务伟大时代——基层宣传思想文化工作者学习 习近平总书记重要讲话激发新担当新作为

新华社北京8月24日电 题： 坚持党的领导 服务伟大时代——基层宣传思想文化工作者学习习近平总书记重要讲话激发新担当新作为

新华社记者

以“九个坚持”深化对宣传思想工作的规律性认识，明确举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象“五项使命任务”，对宣传思想工作队伍提出增强“四力”要求……

习近平总书记日前在全国宣传思想工作会议上的重要讲话，以一系列深刻论述，将我们党对宣传思想工作的规律性认识提升到新高度。连日来，基层宣传思想文化工作者深入学习讲话精神，结合实际工作，激发宣传思想工作新担当新作为。

“坚持党对意识形态工作的领导权”

习近平总书记在讲话中提出“九个坚持”，第一个“坚持”就是坚持党对意识形态工作的领导权。

广州海珠区，高校和科研院所聚集，印刷出版业成规模。近年来，在党委领导推动下，涌现出了“红房子党群服务中心”“大榕树下文明传习中心”等数量众多、在街坊身边的理论驿站。

“旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态，党委书记必须担负起意识形态工作的第一责任人职责。”海珠区委书记马正勇表示，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，打通基层宣传工作“最后一公里”，让广大党员干部干活有决心、让基层老百姓生活有信心。

在浙江长兴县，“家风馆”、长兴大讲堂、星期一夜校、新四军小镇等宣传思想方面的创新工作开展得有声有色。

长兴县委常委、宣传部部长沈洪峰说，我们要按照习近平总书记提出的“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，坚持守土有责、守土有力，从薄弱处入手、在关键处发力、向深水区迈进，真正把工作抓实抓好。

如何“使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量”？北京朝阳区委网信办主任王海涛认为，要牢固树立“四个意识”，层层压实网络意识形态工作主体责任，坚持顺应互联网发展趋势，深入把握网络传播规律，主动研究融媒体发展趋势。“我们要更加关心关注网络民情民意，脚踏实地走好网络群众路线；不断拓展党建工作内涵和外延，提升‘互联网+党建’凝聚力。”

“飞入寻常百姓家”

习近平总书记在讲话中对新闻舆论工作提出了提高“传播力、引导力、影响力、公信力”的要求，强调要加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

弘扬中国精神的Rap，24小时总阅读播放数达3200万；给祖国打Call的H5，发布两个小时吸引300多万网友参与……让严肃新闻也能成“爆款”，这是上海澎湃新闻的追求。

总编辑刘永钢表示，要深入贯彻中央宣传思想工作部署，继续推出更多传播广、点击量高、口碑好的融媒体产品，持续放大主流舆论的“音量”。

“县级融媒体中心”——习近平总书记讲话中提及的这一概念引起广泛关注。

23日上午，湖南浏阳市民之家，不少市民正在围看电子屏前由融媒体中心发布的新闻和地方资讯。今年7月6日，湖南首个县级融媒体中心——浏阳融媒体中心成立，探索整合“报、台、网、微、端、屏”等媒体资源。

“全国宣传思想工作会议部署建设县级融媒体中心，我们既深受鼓舞，又深感责任重大。”长沙市委常委、浏阳市委书记黎春秋表示，县级融媒体中心是引导群众、服务群众的重大举措，要将这项工作扎实抓好。

“宣传思想工作是做人的工作的”——南京航空航天大学马克思主义学院党总支书记徐川对这句话深有体会。

开设“信仰公开课”，组织学生们用朗诵、快闪等形式纪念马克思诞辰……今年以来，徐川参与开展了一系列思政教育创新活动。

“理直气壮抓思政，顶天立地谈信仰。”徐川表示，高校思政工作要站在学生立场，突出问题导向，积极引导，用坚定的理想信念筑牢青年人的精神之基，培养担当民族复兴大任的时代新人。

“用心用情用功抒写伟大时代”

激昂动人的马头琴旋律响起，10多名身着蒙古族服装的舞蹈演员翩翩起舞。在内蒙古太仆寺旗乌兰牧骑排练厅里，一支以“牧马人”为主题的新舞蹈正在紧张排练。

习近平总书记勉励文化文艺工作者“深入生活、扎根人民”，“用心用情用功抒写伟大时代”。

队长乌云达来说：“从人民群众火热的生活中挖掘素材、获得灵感，是乌兰牧骑坚持了60多年的传统。我们将继续以天为幕布、以地为舞台，锤炼艺术功力、提升艺术水准，给草原人民带去更多文化获得感、幸福感。”

“要推出更多健康优质的网络文艺作品。”习近平总书记对网络文艺也提出了希望。

网络作家、电影《建党伟业》编剧董哲说：“我们要抵制商业利益的绑架，抵制低俗庸俗媚俗，朝着文学创作的初衷回归，朝着文学创作的理想回归，朝着文学创作的内容属性回归，用健康向上的文艺作品引领网络空间新风尚。”

从事基层文化工作30多年的甘肃兰州市城关区文化馆馆长刘芳对讲话中涉及“提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性”的内容深有感触。

“这五年，城关区活跃着200多个群众文化社团，街道社区的每一位群众都能享受到综合文化服务中心带来的文化福利。”刘芳说，面对群众对文化服务越来越旺盛的需求，我们期待文化馆有更多更好的硬件设施供大家使用，艺术院团深入群众，提供更高质量的文化服务，为群众带来欢乐、带来幸福。