外白渡桥缺损护栏连夜修复-■后续将对木质扶手逐步更换，未来全新面貌亮相 ■人行道将改铺混凝土说法不靠谱，仍为木质材料

晨报记者 钟 晖

晨报昨天报道了外白渡桥的木质扶手出现一段明显的缺损，有碍这一著名景点的美观，引起了读者关切。其实就在23日，晨报微博率先披露此事后，养护部门迅速出动，当晚便对缺损进行了更换修复。据市路政部门介绍，后续将对外白渡桥的木质扶手逐步进行更换，未来将以新貌亮相。

老化加外力导致缺损

据了解，养护单位对苏州河桥梁每天巡视一次，木扶手损坏在8月15日已经发现，由于材料没有现货，所以没来得及修复。路政部门表示，23日晚上修复的扶手的实际规格也不匹配，等木扶手材料到了以后，将会把破损的扶手全部换掉。

据介绍，外白渡桥在2010年完成了桥梁修缮，除2017年5月因钢桁架被撞抢修外，使用至今未进行过大修，桥梁木扶手经多年日晒雨淋出现老化现象。养护单位发现这一现象后，于今年5月专门维修了部分木扶手，长约30米，并对整座桥200米的木扶手油漆重新涂刷一遍，调换木质踏板90根，同时在日常养护中加强巡视，发现局部破损后及时修理。

路政部门同时指出，此次损坏的木扶手并不在今年5月维修的范围内，从现场看，损坏处木扶手已老化，又受外力所致，所以缺损较严重，导致市民误以为是新修的木扶手质量有问题。对于损坏的这一段木质扶手，养护维修单位已于23日晚进行了维修，不影响桥梁护栏的使用安全，而后续将对桥梁的木质扶手逐步进行更换。

近期逐步实施整修

昨天上午，记者再次来到外白渡桥的护栏缺损原处，只见几位市民在“事发”处议论着。记者看到，原本的一长块木屑裸露的缺损处已不复存在，被一块完好的扶手取而代之，其两头与相邻木质扶手的拼接处略有衔接粘合的痕迹。记者用手触摸一下新扶手，感觉较为结实。人行道上，一家婚纱摄影公司正在为一对新人服务，看上去他们对这里刚刚发生的“小故事”浑然不知。

一位执勤安保员说，这一缺损的确是几天前就有了，“我们也看到了，‘风景办’了解到这一情况后，在走实施修复的程序，其实马上就要实施修复了，而此时正好被记者发现了这一缺损，并进行了报道。”

据路政部门介绍，其实今年3、4月份时，养护单位已经打报告要求对护栏实施整修“行动”，批复的流程需要约半年，近期肯定要逐步对护栏实施整修。

此外，近日有市民说外白渡桥人行道将改铺混凝土材料，理由是翻看以前的资料图片，可以看到外白渡桥左右的人行道上铺的是混凝土，和钢结构桥身相呼应。但此说并不靠谱。今后外白渡桥两边的人行道依旧是保持木质材料，其木材为经过挑选的上等户外铺设材料，基本能“扛”住风吹日晒，而即便有损坏，也可以及时更换，从而保持桥体的“古色古香”。