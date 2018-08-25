生死时速！“空中120”连续跨省转运-全国首例“移植器官”直升机跨省紧急转运成功，预计挽救4人生命

晨报记者 陈里予

在日剧《Code blue》中，年轻医生们在急救中心乘坐急救直升机治病救人，在空中和生命赛跑！这几天，申城的空中120急救也在天天在启用中，更快挽救生命！

前天，上海首次新生儿空中转运！体重仅750克、950克，出生仅26周的龙凤胎从淮安安全转运至新华医院。昨天，空中120再次飞起，进行生命接力，49岁中年男子突发脑出血后，家属提出捐赠器官，全国首例“移植器官”直升机跨省紧急转运，昨天下午从上海起飞，预计可以挽救四个人的生命。

“移植器官”直升机转运

昨天下午3点28分，一架直升机带着器官捐赠者的器官从瑞金医院停机坪起飞，2小时后抵达安徽合肥 。

器官捐献者为一名49岁的中年男子，前晚因高血压突发脑干出血从外院转入瑞金医院时被判定为脑死亡，家属同意捐赠部分器官。器官移植手术必须在最短的时间内，将器官从供体移植进受体体内。按照国家卫健委器官分配条例随机分配，考虑到器官缺血时间对移植有效性，医院决定使用直升机的快速机制来获取宝贵的运送时间。

瑞金医院医务一处处长陆勇表示，考虑器官移植的时效性，在规范操作器官分配的基础上，经申请获批，启动航空医疗应急救援流程，运送捐献器官至受体医院，航空医疗也是帮助高效、高质、高量完成器官捐赠的好方法。瑞金医院在接受器官捐赠、分配器官等各个环节均严格按照国家相关规定规范执行。同时所有人都对患者家属愿意做器官捐献的决定致以敬意，这是对医学、对疾病治疗有意义、有奉献的事，是值得弘扬的精神。

作为上海首家也是目前唯一一家航空医疗救援中心基地医院，瑞金医院已成功开展10例直升机运送危重病员的救治，是上海完成航空医疗救援任务最多的医疗机构。自2015年承建上海市第四轮加强公共卫生体系建设示范性项目《上海航空医疗救援中心基地医院建设与应用》以来，医院在从救援体系、指挥管理系统、基础设施、培训体系、工作标准等各个方面有序推进航空医疗救援建设。瑞金医院地处上海市中心限飞区，常规情况下通航公司较难直接降落，需从龙华机场进行救护车二次接驳转运，而此次以最短时间完成器官直接转运是上海航空医疗救援体系建设过程中的重大突破。

龙凤胎坐直升机来沪抢救

无独有偶，在妈妈肚子里仅26周，一对超低体重的龙凤胎提前来到了这个世界。前天下午顺利从江苏省淮安市转运至上海交通大医学医学院附属新华医院。这是长三角新生儿空中救援通道的首次运行，也是上海首次新生儿空中转运。

本周三上午，淮安市一位孕26周的30岁双胎妈妈突然出现早产迹象，前往淮安市第一人民医院，一对低体重的龙凤胎提前来出生。在妈妈肚子里的26周，远远不够他们达到生命安全的要求。孩子们只有巴掌大，先出生的是个女孩，体重只有750克，后出生的是儿子，体重略重，仅950克。由于弟弟晚出生，他的缺氧症状相对更明显。

尽管新华医院从2008年起成立上海危重新生儿会诊抢救中心后，成功抢救了大量低体重、超低体重新生儿。但从淮安到上海有400多公里的路程，长达5个小时的车程，路程颠簸，对如此低体重的新生儿而言更是危险。此时，两家医院想到了空中救援，就与上海金汇空中救援联络，能否紧急启动空中转运。在空中救援准备的过程中，新华医院连夜派出了新生儿科副主任夏红萍主任医师赶赴淮安，帮助孩子们度过生命的第一个夜晚。

周三晚上8点20分，夏红萍从新华医院出发，驱车5个小时，于前天凌晨1点20赶到淮安市第一人民医院，一刻未停就为两个小宝开展评估。她说：“两个孩子都有缺氧的情况，感染指标也比较高，我们是力争想把两个宝都转回上海治疗。”

前天14:48，救援直升机降落淮安第一人民医院旁一所小学。16:04救援直升机从淮安第一人民医院起飞前往上海。17:40救援直升机降落上海市杨浦区体育活动中心，地面救护车短驳至上海新华医院。17:55 超低体重早产双胞胎宝宝到达新华医院新生儿重症监护室（NICU）。经过评估，新生儿科主任张拥军说：转运过程比较顺利，两个宝宝生命体征比较平稳。

夏红萍透露，第一次做空中急救医生，在坐直升飞机去接急救宝宝的路上，医生护士们都有点晕。但是一接到孩子，在坐直升机回来的路上，医生们在空中急救孩子，完全顾不上空中的奔波了。

据悉，转运成功是万里长征第一步。儿科专家们透露，26周仍有一定的死亡率。两个超低体重早产儿还要过呼吸关、感染关、营养关，至少在新华医院呆上三个月。