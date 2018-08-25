监管部门约谈梅龙镇广场周边商家-5元一张，打印店价格回归-“打印 2张A4纸，竟要收费50元！”追踪报道

晨报首席记者 张益维 实习生 向袁媛

上月，晨报报道了梅龙镇广场附近商家利用地段优势，提供高价打印服务的乱象。报道刊出后，监管部门及时介入调查。一个多月后，静安区市场监督管理局回复，对涉及强制消费、价格违法的店家实施了专项执法检查活动，并要求经营者做到依法规范经营。

昨日，记者再次回访发现，梅龙镇广场附近打印店大多回归正常收费。

整改后仍违法经营将严处

静安区市场监管局的工作人员告诉记者，报道刊出后，静安区市场监督管理局就签证打印费用问题约谈梅龙镇广场周边打印店。他们对经营者提出了三点要求：第一，规范经营，严格按照核准的经营范围从事经营活动；第二、结合定价的合理性和经营成本开展自查：第三、在经营中，收费标准要在显著位置标示，以显著方式提醒消费者。

随后，静安区市场监督管理局开展了涉及强制消费、价格违法等多项内容的专项执法检查活动，并要求经营者做到依法规范经营。

静安区市场监督管理局表示：“下一步，我局将进一步加大监管力度，一经发现违法行为，严格依法查处。对于整改后仍存在违法经营行为的，将依法从严查处。

DS-160打印仍高于市价

“DS-160，5块钱一张 ，打吧？”在梅龙镇广场附近的一家打印小店，当经营者得知记者的来意后，报出了5元一张的打印价格。

相较于一个多月前，如今的打印价格已经降低了一半。考虑到梅龙镇广场周围商铺的房屋租赁成本，前来的打印的消费者告诉记者，他们认为这个价格是可以接受的。

店铺老板告诉记者，之所以调低价格，源于监管部门的指导。“工商局来过了，我们对价格进行了调整。”老板说。打印店老板透露，如今，梅龙镇广场附近的打印价格，已从最低10元一张降至了最低5元一张。

记者同时发现，尽管梅龙镇广场附近的打印价格已有所降温，但仍存在着打印DS-160确认页价格，远高于打印其他文件价格的情况。在一家与牛肉汤店共享招牌寄存小店里，普通文件的打印价格为5元一张，而DS-160确认页（共2张）的打印价格则为30元一份。同样，在卷帘门后的一家小店，DS-160确认页的打印价格也被开价至30元一份。

在另一家开在高层的小店里，打印DS-160确认页的收费为20元一份。但记者注意到，在这家店门上公开的价目表中，赫然写着“DS-160 100元一份”的字样。