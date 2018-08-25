小区突现快递代收驿站引业主不满-目前法规：未经允许直接放驿站明显违规 小区物业：仅短时间试水目前已取消

晨报记者 李晓明

网购时代让市民越来越习惯坐在家中收快递。不过，家住徐汇区尚汇豪庭小区的业主张先生反映，上个月小区的快递不再送到业主家中，而是统一由物业中心的一处“驿站”代收，业主只能去驿站自取，这无疑给业主造成了不便。

记者了解到，从今年5月1日起，新的《快递暂行条例》已经正式施行，规定未得到收件人许可，直接将快递包裹放入快递柜、快递代收点等行为是违规行为。对此，尚汇豪庭小区物业坦言，这是小区快递管理进行的一次探索，目前已经暂停，恢复到先送家，无人再送驿站的流程。

业主发懵：

小区快递突然收不到了

张先生向记者反映，他是徐汇区尚汇豪庭业主，在小区已经入住了快两年，以前收快递都是快递员直接送上门，非常方便。然而，在上个月初，快递突然不送上门，而是统一放到了一处“驿站”里，业主拿快递还要去驿站取。

张先生告诉记者，这个规定是物业出的。随后业主们了解到，原来这个“驿站”是物业引进的第三方外包公司，然后“驿站”开始和各大快递公司谈合作，要求所有送进小区的快递全部由“驿站”代收，不再直接送到业主家中。业主拿快递的话，可以去驿站自取，也可以打电话让“驿站”送上门。

“虽然驿站说可以免费代送，但是每一单还要先打电话确认，约定送货时间，影响了快递的时效性，远不如快递员直接送到家门口方便。”张先生表示，尤其是遇到大件包裹，家里又是老人的话，靠自己搬运非常不方便。

另外，快递由驿站代收的话，还有一个安全问题，“以前送到家门口，就算没有人，快递员也会给我打个电话发个短信告知一声，现在不通知直接放驿站，我根本不知道有没有快递。一旦发生了丢件，究竟谁来承担责任？”

业主们怀疑，物业和驿站对小区快递进行“垄断”，目的是为了向快递公司额外收取费用。

冒出“驿站”：

自称目前免费保管

根据张先生的反映，记者来到了尚汇豪庭小区，找到了这处“驿站”。它和小区物业中心同处一楼，走进物业中心大门一眼就能看到，名称叫“玖马驿站”。

走进这家驿站，门口是一张放着电脑的工作台，里面是一间面积有四五十平方米的房间，摆放了三排货架，货架上标记着序列号，上面堆放着一个个大大小小的包裹。

驿站管理人员告诉记者，驿站是跟物业合作的，租用的是物业的场地，负责小区快递的代收和保管工作，也提供送件和取件服务。“快递员送件过来，放到我们驿站，我们就会把每一件包裹的信息录入系统，登记收件人姓名和电话，然后系统会发送消息给到业主，通知业主有快递到达，业主收到消息后可以抽空来驿站取件。”

目前，驿站的取件时间是早上9点到晚上9点。该管理人员表示，每天驿站会安排两名人员12小时值班，此前还为业主提供免费送货上门，但由于人手紧张，目前只是负责登记和保管。

既然都是免费服务，那驿站靠什么盈利？该管理人员坦言，他们是一家创业公司，目前正处于拓展阶段，在全市七八个小区试点，主要在青浦，在市中心目前仅有徐汇这一家。“我们目前在和一些主流快递公司谈合作，包括‘三通一达’，他们的快递送到我们驿站，然后由我们送达到业主家中，然后每单由快递公司支付我们1-2元的服务费用。”该人士表示，目前仅在洽谈阶段，还没有正式签约，所以基本上驿站都是提供的免费服务，既不向快递公司收费，也不向业主收费，所以暂无盈利。

物业解释：

初衷是规范小区管理

对于通过驿站代收业主快递一事，小区物业承认，这项措施确实是物业提出，初衷是为了规范小区管理，不过仅实行了很短一段时间，目前已经取消了这项规定，快递还是先送到业主家，家中没人的话再送到驿站。

尚汇豪庭小区物业相关负责人向记者坦承，驿站最初是由物业引进的，规定所有快递进驿站也是根据小区的实际情况进行的一项“试水”。他表示，随着快递业的发达，现在小区每天收到的快递包裹数量逐渐增多，每天达到一两百件，各种快递公司的人员也是进进出出小区，给小区管理带来一些不稳定因素。而且很多快递员上门送快递，进出电梯，乱按门铃，也引发一些业主投诉。所以物业为了规范管理，加上驿站有合作意向，所以就引入驿站，对小区快递进行统一代收。

没想到，这项新政的推出遭到了业主的强烈反弹。“有的业主认为不错，也有业主强烈反对。”该负责人表示，快递由驿站统一签收，一些双职工家庭表示欢迎，因为他们基本是早九晚五的工作时间，白天快递送件时家中基本无人，所以觉得快递放在驿站，等到下班后自取比较方便；但另一部分业主则不认可，认为快递就应该送到家门口。甚至还有业主的快递放在驿站一个多礼拜，就是不去取，后来只好派了物业管家将包裹送上门。

该负责人表示，由于反对的声音比较大，所以仅仅实行了很短的一段时间，物业就取消了这项规定，恢复到之前的常态：快递进小区后送货到业主家中，如果家中没人的话，通知业主后再送到驿站。

[记者手记]

小区引进驿站是利是弊？

快递安全和个人隐私保护成难点

快递进小区该怎么送？送到哪？进出会不会影响小区秩序和安全？尚汇豪庭快递新政的几番折腾，也折射出时下不少小区面临的普遍难题。

记者了解到，目前沪上小区送快递，如果家中没人的话，有些小区物业或门卫室会提供代收服务，有些小区则不提供代收服务。还有小区则通过驿站、快递柜等途径提供中转服务。

尚汇豪庭物业表示，此前没有驿站时，遇到业主家中没人，就会由物业代为签收，这也是物业为了方便业主而提供的额外服务。但由于物业并非是专业机构，服务都比较粗糙，签收时只是简单登记业主信息，然后将快递堆放在一个固定空间，有时难免发生漏登记或者遗失情况。

“小区也装过快递柜，但是开门关门都很麻烦，快递员为了省事方便，都把快递直接放到物业来，说是业主家中无人，我们物业也不可能每一个单子都打电话去核实。”物业负责人表示，现在引进驿站，实际上代替了物业的这样一个服务职能，而且相对而言，驿站更加有专业经验。“我们要求家中无人才送驿站，驿站会在第一时间把每件快递单录入系统，然后发消息给业主，这样就避免了快递员投机耍滑的行为。”

尚汇豪庭物业认为，从服务业主的角度来看，引进驿站还是利大于弊。

不过，也有业主担心，通过第三方驿站来管理小区快递，在安全性和个人信息保护上会存在漏洞。

今年5月1日，首部针对快递行业的行政法规《快递暂行条例》正式施行，其中就提及快递小哥未与收件人进行沟通协调便直接将快递包裹放入快递柜、快递代收点等行为将被视为违规。

即使进行了沟通，将快递直接放入驿站也让一些业主感觉不安全。“以前放在物业处，就算丢失了还可以找物业，现在放在驿站，一旦发生纠纷该找谁负责？”在小区驿站门口，记者看到贴着一张醒目的告知单：“请不要把未经登记的快递私自放在快递收发室门口，如有丢失概不负责。”驿站表示，只有系统登记过的快递他们会负责保管，未经登记则不在负责范围。

此外，《快递暂行条例》第34条还规定，经营快递业务的企业应当建立快递运单及电子数据管理制度，妥善保管用户信息等电子数据，定期销毁快递运单，采取有效技术手段保证用户信息安全。在驿站的快递登记过程中，会完整录入每一张快递单上的业主姓名，电话和房号，基本上掌握了整个小区的业主个人信息。但由于驿站并不属于快递公司，一旦疏于管理，很容易造成业主个人信息泄露。

对此问题，小区物业也没有明确的监管措施，仅表示接下来将加强对驿站的管理。