迪士尼乐园气球遭哄抢，警方介入调查 现场人士讲述当时情况-有游客误以为气球免费，部分已归还

晨报记者 郁文艳

上海迪士尼乐园售卖的气球遭哄抢的视频在网上曝光后，引来许多关注，人们纷纷谴责部分游客的素质。不过，昨天有现场人士在接受媒体采访时称，部分游客误以为是工作人员免费派发气球才去拿的，了解真相后当场就归还了气球。记者了解到，目前警方已介入调查此事。

遭哄抢气球售价80元起

日前，一段上海迪士尼乐园售卖的气球遭游客哄抢的视频在网上曝光。视频曝光后迅速引来许多转发和评论，成了热搜。根据网友描述，当时有游客要买气球，系气球的绳子解开后，有人喊“抢”，于是许多人蜂拥而上。

看了视频之后，人们纷纷谴责抢气球游客的素质，尤其是视频中被拍得最清楚的一名男子，他拿到气球后显得十分得意。

有人还指出，抢售卖中的商品，已经不单纯是素质的问题，还涉嫌违法。

在谴责游客素质的同时，部分游客也回忆起自己购买的气球被偷的经历。据这些游客回忆，他们购买的气球绝大部分是在游玩项目时被其他游客偷走的，多半是系在儿童推车上，游玩项目出来便发现不见了。也有游客亲眼见到有人试图解开气球，呵斥了偷窃者的恶劣行为。

据悉，迪士尼乐园的气球不同款式价格有所不同，有80元一个的，也有100元一个的。有游客表示，这种气球价格是贵了点，但质量较好，充的不是普通氢气，而是氦气，拿回家1个月都没有漏气。

有人了解真相后当场归还

不过，一位现场知情人士昨天下午接受媒体采访时称，有人误以为是免费派发才拿的，了解真相后已当场归还，包括视频中那位拿到气球后十分得意的男子在保安提醒下也将气球归还。

这位知情人士说，当时花车巡游刚刚结束，气球售卖人员拿着气球跟在巡游队伍后面。有游客上去买气球，也有游客聚在周围拍照。此时，周边有游客误以为工作人员在免费派发气球，便到跟前去“领”。但是，在弄清了气球不是免费派发后，现场有9位游客很快归还了气球，还有一些游客在安保人员提醒后将气球归还，其中包括视频中拿了气球很得意的那名白色短袖男子。

据悉，目前，警方已介入调查此事。