科博会上无人测绘船引关注-北斗已在我们身边广泛应用

记者 吴正彬

晨报讯 昨天，第五届上海科博会在上海展览中心开幕。当天上午，记者在青浦展区看到，这里展出的一艘无人船引来了不少关注。这艘无人船全身呈亮黄色，长约1米，看起来有点像个模型。这么小的船到底有什么作用呢？很多观众都表达了自己的好奇。

“这并不是一个模型，而是我们真实在用的无人测绘船。”参展商如是介绍说。原来，这艘无人船搭载了我国自行研制的北斗卫星导航系统，借助北斗的高精度定位，无人船能够实现对江河湖泊的精准测绘，还能够对各种水域的水质进行精确的定点采样和监测。

事实上，如今，北斗卫星导航系统已经广泛应用于各行各业，在大众的生活中亦是随处可见。“比如现在使用率很高的共享单车，就搭载了北斗导航。还有一些公交车，也在借助北斗导航的高精度定位来实现精准报站的目的。更常见的，我们使用的智能手机，很多都有使用北斗导航的模块。”在现场，来自北斗西虹桥基地的一名工作人员举了这样几个例子。

据了解，目前北斗卫星导航系统正在进行第三步建设，即北斗三号系统的建设，目标是到2020年形成全球服务能力，建成世界一流的全球卫星导航系统。此前，中国卫星系统管理办公室主任冉承其在参加上海国际导航产业与科技发展论坛时曾表示，在北斗卫星导航系统稳步推进的过程中，必须更加着力做好该系统在海内外的应用推广。

在上海，位于青浦区的北斗西虹桥基地，作为国内首个正式运营的北斗产业园区，近几年更是得到了飞速发展，截至2017年10月底，已有148家企业入住，基地产值连续3年翻番。据介绍，今后青浦区将加速推进高精度导航位置服务综合应用试验区和北斗导航领域研发与转化功能性平台的建设，积极为各类北斗应用企业提供良好的平台和服务，实现北斗产业快速发展。