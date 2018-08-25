因对所谓俄方干预美国选举有分歧，双方未能签署已经起草的联合声明-美俄安全对话：谈了5小时，没声明

海洋（新华社专特稿）

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿与俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫23日在瑞士日内瓦会谈5个多小时，内容涉及核不扩散、伊朗、朝鲜、军控、叙利亚和阿富汗问题等。

博尔顿认为会晤取得“不少进展”，帕特鲁舍夫则说会晤有“建设性”。但因对所谓俄方干预美国选举有分歧，两人会谈后未发布联合声明。

美方警告俄勿干预选举

23日会晤是美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京7月16日在芬兰首都赫尔辛基会晤后，两国首次高级别安全对话。

博尔顿23日在与帕特鲁舍夫会谈间隙接受美联社采访，说两国总统国家安全团队可能由23日会晤开始系列会谈，这是赫尔辛基会晤唯一“具体”成果，旨在“打通多条渠道”，“突破我们遇到的部分难题”。

他披露，他当天上午警告俄方，不要试图干预今年美国国会中期选举，但俄方“根本没有回应”。随后的联合记者会上，博尔顿重申，美方“明确表示不会容忍”俄方干预今年的选举，“已准备采取必要措施阻止”俄方干预。

这一分歧导致双方未能签署已经起草的联合声明。帕特鲁舍夫告诉俄罗斯媒体，美方想在联合声明中加上“俄罗斯干预美国选举，但拒绝承认”，俄方接受了，提出还应加上“美国不得干预别国事务”，博尔顿团队因而放弃了发表联合声明的想法。

要把伊朗势力赶出叙利亚

路透社报道，博尔顿在联合记者会上说他与帕特鲁舍夫讨论了加紧对伊朗经济制裁以及让伊朗势力分阶段退出叙利亚的问题，但没有提供更多细节。

特朗普政府今年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，要求伊朗满足放弃核项目、撤离叙利亚等12项要求，否则重新启动对伊制裁。博尔顿说，帕特鲁舍夫没有在会谈中寻求美方豁免对俄连带制裁。

按美联社的说法，博尔顿告诉俄方，美方当务之急是“把全部伊朗势力赶出叙利亚”。

他强调，近期与俄总统普京会面时，普京说俄方同样“希望看到伊朗人回家，只是不确定”俄方能否独立促成此事。博尔顿说，他与帕特鲁舍夫探讨了“一些方法”，但“我们在这里解决不了叙利亚问题”。

重开部分部门之间“热线”

博尔顿和帕特鲁舍夫在联合记者会上对双方同意恢复两国部分部门之间“热线”给予正面评价。

博尔顿说，“我们取得不少进展，确认了有望恢复通信线路的特定领域以及国务院、国防部等受影响部门可能在哪些方面做更多工作”。帕特鲁舍夫说，双方大体同意重新开通两国外交和防务部门间的通信线路。

帕特鲁舍夫说，会谈有“建设性”，没有在“谴责语气”中进行。他说俄方会评估美方设想，呼吁白宫尽快跟进俄方设想。他本人已邀请博尔顿赴俄作下一轮会谈，但没有设定具体时间。

今日俄罗斯评述，从博尔顿对媒体的模糊回答看，俄美两国“部分领域依然存在分歧”，且双方均认为“重启讨论没有太多好处”。

罗恩·保罗和平与繁荣研究所主任丹尼尔·麦克亚当斯告诉俄罗斯卫星通讯社，帕特鲁舍夫与博尔顿的会晤显现特朗普与俄方对话愿望，但两国关系难以大幅改善。

麦克亚当斯说，博尔顿是知名保守派人物，由他负责改善美俄关系，料难出现“戏剧性”结果。此外，美国国会基本无意改善与俄关系。