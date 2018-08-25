让8岁女儿单独遛狗 美国一名母亲被调查

晨报记者 徐惠芬

美国各州对儿童疏忽的惩戒向来比较严格。据英国《每日邮报》23日报道，因为让自己8岁的女儿单独遛狗，美国伊利诺斯州一名母亲本月先后被警方和儿童服务署调查。此事也引起了网友对“自由放养式育儿”和“直升机式育儿”的热议。

遭查是否疏忽儿童

8月初，美国伊利诺斯州威尔米特的警局接到了一个报警电话，报警人称，看到有个女孩子一个人在街区遛狗，旁边没有大人看着。

这个女孩是怀登家的。48岁的克瑞·怀登有两个孩子，除了这个8岁的小女儿外，还有一个17岁的儿子。

警方为此展开调查，询问怀登小女孩在外面待了多久。根据伊利诺斯州的法律，如果孩子不满14岁，监护人无视孩子的身体、心理、安全和幸福，不监管的时间达到了不合理的长度，那么就犯有儿童疏忽罪。

在详细询问了克瑞·怀登后，警方决定不给予刑事起诉，但是事情并没有因此结束，伊利诺斯州的儿童和家庭服务署决定对此进行调查。

调查总共持续了2周时间，在此期间，儿童和家庭服务署不仅对他们全家展开问话调查，还向他们家的亲戚和儿科医生了解情况。

2周后，儿童和家庭服务署通知怀登的律师，没有发现显示母亲疏忽孩子的证据，案子关闭。

不过，这件事让怀登深感不平，她说，整个事情已经在家里引起了过度压力。

据怀登介绍，平时女儿接受的是在家教育，由自己教女儿，女儿遛狗的时间，也是她全天唯一不受监管的时刻。

她还说，从自家的窗口，可以看到女儿遛狗的大部分路线。

事件引起网上热议

这件事也引起了网友对“自由放养式育儿”和“直升机式育儿”的热议。

一些信仰“自由放养式育儿”的美国家长指出，让孩子从小学会独立很重要，但他们的育儿方式，经常被指责有“疏忽儿童”之嫌。

在美国，因让孩子单独在公园玩，或让孩子一个人从学校走回家，家长就遭到调查甚至起诉的案例并不少见。

2015年，美国马里兰州一对父母就曾因让自己一对年幼的子女（一个10岁，一个6岁）在无成年人陪伴的情况下于附近公园里玩耍，被警方以“疏忽照顾儿童”为由控罪。这是这对夫妇第二次被控此罪名。此前，两人曾让孩子在无人监管的情况下在社区散步，而遭遇调查。

这对夫妇信仰的就是“自由放养式育儿”，在他们看来，“直升机式育儿”会让孩子缺乏自信，过于依赖，与此同时，对孩子的密切关注，也会给自身带来压力。

相比“直升机式育儿”，“自由放养式育儿”并非通过看着来确保孩子的安全，而是家长事先评估风险，然后培养孩子应对的技能。