A股“最复杂上市公司”高管洗牌

记者 曹西京

晨报讯 8月23日是上海本地企业神开股份召开董监事改选的股东大会的股权登记日，也是目前其第一大股东映业文化承诺增持的最后一天，但尾盘其股价大跳水至跌停。这让这家股权“剪不断理还乱”的公司前景更加扑朔迷离，不知新的举牌方中曼入局后公司将何去何从。

创立于1993年的神开股份2009年在深交所中小板上市，公司主营石油装备制造业，前些年伴随国际油价的整体低位运行，神开股份也受到了较大波及。三年前，快鹿集团曲线入主后，神开股份开努纷争不息，一系列让人眼花缭乱的公告将公司推向了一个资本乱局。

尽管神开股份股权有点乱，另一家A股去年底上市的本地上市公司中曼石油还是出手了。今年2月27日至8月16日，这家公司及其控股方中曼控股、一致行动人在二级市场买入神开股份1819.55万股，达到总股本的5%，完成首次举牌。

目前开曼和映业都在推选自家人进入神开股份管理层。

临时股东大会将在8月30日举行，公司员工希望保持原有主业稳定发展，神开股份的证代王振飞也表示：“我们不是不愿意接受投资者，我们对于有实力、产业战略协同能力的投资者是敞开大门的。”

而本次中曼石油及一致行动人举牌后，也表态未来12个月将在价格适当时继续增持神开股份。这家公司和神开股份目前产业链相关，能否打破神开股份的混乱局面，人们拭目以待。