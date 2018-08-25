操盘工作室-打消顾虑

风 雨

昨日，高智说：仅今年6月份就有20只基金发布延迟募集公告，今年上半年共86只基金发布延迟募集公告，平均每3天就有一只新基金发布延迟募集公告，即便是基金发行如火如荼的1月份，也有20只基金发布延迟募集公告，上半年新基金发行难度可见一斑。公募基金难募集，表面看，是行情低迷，投资者不愿掏口袋，其实深层次原因还是对市场信心不足。不看好后市，当然不愿拿出真金白银。

但是近期多位基金经理拿出了真金白银跟投新产品，部分跟投资金高达百万元。在这些基金经理眼中，目前市场已经进入适合布局的阶段，以3年的周期来看，机会远远大于风险。

“我不能说，这些基金经理思想境界有多高，天下熙熙皆为利往，他们一定是看到了市场机会，才决定跟投基金的，但为什么大部分小散看不到这点还在抛股票呢？”娇娇有点疑问。近日，某基金的一位基金经理在朋友圈中发了一张截图，以表明其拿出109万元自购了新基金，大手笔的购买记录，透露出他对后市并不悲观，她问高智这是真的假的。

“其实最近这方面消息蛮多的，8月份多位基金经理进行了新基金跟投。8月4日，嘉实瑞享定期混合在公告中表示，该基金的基金经理张金涛认购了100万元以上。8月9日，国泰价值基金经理认购100万元以上。8月16日，富国臻选成长基金经理认购100万元以上。此外，8月公告成立的广发龙头优选以及博道起航混合的基金经理均分别认购了50万元至100万元。而从7月份情况看，易方达中盘成长、银华心怡灵活、富国周期优势基金经理也都认购了份额在100万元以上。我觉得，在基金发行困难时，基金经理自己掏钱认购，有可能这是出于打消基民顾虑的市场营销手段和目的，但毕竟人家拿的是血汗钱，如果没有把握获利，是不会轻易往外掏钱的。”高智回答。他相信3年以后回头看，已经处于历史低估值区域的A股此刻也许真是遍地黄金。

今日行情预测：整理

仓位：70%