晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市依旧疲软，几大股指都是低开。盘中钛白粉、高送转、共享单车等板块涨幅居前，午后，股指在银行股带动下再度被拉起，但很快又被短炒资金打压下去。临近周末，市场总体气氛谨慎，最后沪市以小涨报收。

医药创新拉动营收

据统计，截至8月23日，A股和港股超过百家医药企业发布半年度报告，总营收超过2500亿元。营收榜单上靠前的恒瑞医药、三生药业、石药集团等均公告了创新药对业绩拉动的正向作用。

根据中国医药工业信息中心的统计和分析，2017年医药百强企业在研发方面的总投入为316亿元，占主营业务收入比例提升至4.2%，较上一年提高0.6个百分点。中国制药板块目前1年期动态市盈率为30倍，略低于32倍的五年均值。

军工板块入拐点

军工股近期走势强于大盘，这一方面源于军工的弱周期性，另一方面源于2018中报业绩向好。中航飞机、中航沈飞、内蒙一机等主机厂的财务数据充分印证行业复苏、订单回暖；上游零部件厂商中航光电、航天电器上半年订单增速也非常可观。

机构认为，今年开启“十三五”后半场，军品任务将进入高峰期；叠加前两年受军改影响部分装备型号的补偿性恢复采购，以及下半年随着军改收尾装备采购恢复常态，行业景气度拐点确立，订单改善和增长具备确定性。

信心需要时间恢复

尽管市场信心需要时间来恢复，短期不确定因素还会继续压制股指，但随着产业资本时隔5个月再现净增持，有着“聪明钱”称号的外资不断流入A股，底部信号愈发明显，判断底部并不是一件很困难的事，底部地量，持续地量之后的放量就可以确认，这是真正的筑底完成，但底部不是一个点，而是一个区域，我们无法捕捉最低点，但在一个相对低点区域买股还是有大概率机会取胜的。

技术上，一根穿头破脚阳线，没有带来趋势性积极变化，投资者还是要有耐心，不急不躁，争取打赢这场持久的多空拉锯战。目前大盘缩量的背后，隐藏着多空双方都渴望对手知难而退的愿望，谁退谁进，即将揭晓，所以预计下周有可能出现变盘拐点。如果往下，逢低买，越跌越买；如果往上，放量就抢筹，不放量，则观望。