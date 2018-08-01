再遇保级队，上港四连胜有难度-武磊停赛，埃尔克森大概率继续首发

晨报记者 俞 炯

一波三连胜追上中超领头羊北京国安之后，周六晚上上港队将在中超第20轮的比赛中主场出战在保级线上挣扎的河南建业。这也是球队在近四场联赛中，遇到的第三支保级球队，而前两场比赛面对被逼入绝境的对手，上港队的表现都并不能尽如人意。冲击四连胜，上港队需要过了河南建业这一关。

中场传球手伊沃加上快马巴索戈，河南建业犀利的快速反击是他们最有威胁的进攻手段。面对主场必须全取三分才能稳固争冠集团地位的上港队，这依旧将是河南建业在客场爆冷的最重要武器。而且从最近的成绩来看，对应上港队的三连胜，河南建业遭遇三连败，近5场比赛输了4场，排名已经滑落到了积分榜倒数第三，仅仅比降级区高2分。这样的一个对手绝不好对付，上港队在客场和大连一方的比赛中就被背水一战的对手爆冷击败，上轮客场和另一支保级球队重庆力帆，如果不是武磊的头球绝杀，也差点难以全取三分。

好在周五的赛前新闻发布会上，上港队主帅佩雷拉也意识到了这场比赛的困难性。“我们这支球队在一起工作了很长的时间，我们知道该怎么做。”他特别提到了河南建业队的快速反击，“对手的反击很有质量，我们首先要尊重自己的训练成果，发挥出最佳水平，做好攻守平衡，来向大家展示我们的比赛强度，更要展示我们的雄心壮志。这是非常重要的时刻，也是我们非常重要的目标。”

在谈到武磊累积四张黄牌停赛的时候，佩雷拉表示，“武磊对我们来说肯定是最重要的球员。但明天他不在的情况下，我们也会派出最好的阵容来应对这场比赛。”

从目前情况来看，鉴于河南建业的中场并不强，锋线又缺了武磊这个强点，佩雷拉很可能延续上一轮的外援配置，除了常规的胡尔克和奥斯卡之外，安排埃尔克森顶在中锋位置上给对方后防线施加压力。

河南建业的韩国主帅张外龙在赛前认为球队会在上海踢出一场精彩的比赛，“虽然球队现在比较疲惫。但最主要的是我们的队长顾操结束停赛复出，而且现在球队很团结，相信我们会有很好的表现。”