17分钟，中国U23男足就输了-亚运会1/8决赛中3:4不敌沙特，被淘汰出局

记者 甘慧

晨报讯 小组赛全胜晋级的中国U23男足，在雅加达亚运会与沙特男足的1/8决赛中3:4落败，未能完成保八争四的目标。

小组赛中国U23国足一路高歌猛进，3战全胜，以小组头名打进16强。沙特则是跌跌撞撞，小组第3晋级，这也让大家对这支中国U23男足多了一份期待。

然而比赛并不像大家预想的那样，沙特队利用中国U23国足防守上的漏洞，17分钟内3次洞穿了中国队的球门。而这支17分钟内就已经将中国U 23国足打趴下的沙特队比中国队小两岁。

这支沙特队大部分球员都是97年出生，在2016年巴林举办的亚青赛上曾经获得亚军。此外，在2 017年韩国举办的U20世青赛上，沙特队成功地闯入了16强。本次球队征战亚运会的目的是为2020年东京奥运会亚洲区预选赛进行测试，也就是说这支球队应该称之为沙特U21国奥队。

为了在亚运会上收获好成绩，中国派出了U23年龄段的队员。从去年开始，中国足协推行U23新政，这支队伍中的韦世豪、黄紫昌、陈冰冰等都在联赛中脱颖而出，他们中有的队员甚至身价已经上亿。然而在面对小自己两岁的沙特队时，这批身价不菲，在联赛中得到历练的队员，无论是在个人技术能力，还是身体对抗上，并没有表现出高出对方一筹的水平。

U23政策确实让这些队员得到了更多的上场时间，但是这个年龄段其实技术能力已经相对成行，已经很难带来质的飞跃，所以中国足球要想在大赛中实现突破，归根结底还是要依靠青训。

这场比赛对于中国U23国足队员的打击是非常大的。张玉宁在与对方的拼抢中受伤下场后落下了伤心的泪水。稍让人感到欣慰的是，球队在0:4落后后终于觉醒，并在比赛的最后阶段打入3球，将比分定格在3:4，算是稍挽回了一点颜面。

赛后新闻发布会上，主教练马达洛尼说：“令人心痛的比赛。因为之前密集比赛，我们体能不足，上半场我们拼抢不够，因此球队处于劣势，下半场如果我们没丢第四个球，也许还有扳平的机会，因此我感觉很沮丧。”作为国家队主教练里皮的助手，马达洛尼出任了U23国足的主教练，然而从这场比赛看，马达洛尼似乎更适合做助手，而非主教练。在对对手的研究上，在技战术的制订上，在临场的指挥上，这可谓是马达洛尼完败的一战。