甄子丹当《大师兄》调教“熊孩子”上演校园保卫战-“教育片也可以有娱乐性”

晨报记者 陆乙尔

去年，甄子丹在《追龙》里“大杀四方”；一年过去，甄子丹这次要“管教”的对象从手下变成了一群“熊孩子”——正在热映的新片《大师兄》，甄子丹饰演了一位回母校教书的退伍特种兵，不仅要和问题学生们斗智斗勇，还与师生合力展开了一场学校守护战。谈到自己主导制作的这部校园动作喜剧电影，甄子丹在接受晨报记者采访时表示，他希望能给社会、给年轻人带来一些正能量，“我觉得作为电影人更要有社会责任感，我希望通过我一点点的影响力可以带给年轻人一些动力和思考，那么我想了下，最好的拍摄地方就是在校园。”

初衷

“校园题材更能与年轻人接轨”

影片中，甄子丹饰演的陈侠可以说是遭遇了“史上最大危机”——当退伍特种兵对上最差班级。挑衅老师、打架斗殴，课堂像集市，学习氛围一团糟；漠视学习、家庭暴力、缺乏沟通，家长教育又不给力。将全班学生收服后，他又深陷学生自杀风波，遭到家长联名抗议。这时候还有不法商人觊觎学校土地，阴谋正在悄悄酝酿……

与传统的校园题材相比，《大师兄》更加关注当今社会学生所面临的压力，努力从学生的角度看问题。导演阚家伟在电影拍摄之前就做了大量的准备工作，创作团队跟很多真正的老师、家长和学生聊天，搜集资料，他们希望电影能够反映真实的社会问题，并向观众传达一种“积极有效”的态度。

甄子丹在影片中有一句台词——“我不是要你们什么都会，我是想教你们有判断能力。”他扮演的陈老师在片中并没有选择说教的方式，而是“启发感染他们，通过沟通让他们得到一些力量”。甄子丹透露，最初他说想要拍教育题材的影片时，投资方其实很担心市场的接受程度，不过在他看来，教育片并不等同于说教片，“教育片也可以很有娱乐性，看你怎么说故事，怎么传递信息而已。”同时，作为电影人，面对如今占很大比例的年轻观众，他觉得有责任通过电影传递正能量，而校园题材更能直触他们的内心，与年轻人“接轨”。

打戏对于甄子丹来说正如家常便饭，那么演一个老师会有困难吗？甄子丹说，作为一名父亲，其实自己有着双重身份，“作为家长，我是一个老师，但是同时也是一个学生，因为我每天都在学习，学习怎么跟我的孩子沟通。然后我就把自己的一些经验放到了这个角色里。”

动作

“根据人设背景设计武打风格”

《大师兄》有甄子丹，观众最期待的自然是动作戏的新创意和新亮点。片中，甄子丹将自己的各项招牌动作与校园环境进行了融合，有篮球馆提绳飞踢、操场腾空转身后踹、教室近战必杀锁技等，“还我漂漂拳”“去肉回旋踢”“赶走油腻掌”“减脂无影脚”轮番上阵。同时他还要联合学生与校园反派势力“正面刚”，澡堂内重拳出击，赛车跑道上飙车，对自己也“毫不留情”，在拳馆对敌被重物砸头，还被饰演反派的喻亢按在课桌上重拳连击，十分拼命。

甄子丹坦言：“这个题材非常不好拍。动作演员既要表现出人物的喜怒哀乐，给观众呈现一个青春正能量的故事，还要根据校园背景设计武打风格，很难把握得非常准确。”对于每一部电影的动作风格，甄子丹一般都是先确定人物性格，然后根据角色的背景来设定武打风格。“首先我要很真实，因为整部电影我都希望传递的是现在学校和教育面临的问题，那么你在武打方面不能变成另一种风格的电影，比如像《杀破狼》《导火线》这样的警匪片武打风格放在里面会很违和，因为主角面对的敌人和压力不一样。”最终，甄子丹充分利用了教室、操场、拳馆、澡堂等场所，将翻滚、跳跃、追逐、对打等一系列动作戏融合进了剧情中。

戏内是“心狠手辣”的大师兄，戏外甄子丹则是“王牌健身教练”。在电影拍摄时，甄子丹充随时随地都会来段俯卧撑，读剧本时还会使用自己独创的美声腹肌训练法，有事还会亲自上阵给其他演员安利自己的独门健身秘籍。

感触

“如果有能力为什么不给新人机会呢”

《大师兄》里，除了甄子丹和陈乔恩这两位大家比较熟悉的演员，饰演学生的都是如骆明劼、汤君慈、汤君耀等“名不见经传”的新人，而非已经有一定知名度的年轻演员。

身为本片的监制，甄子丹表示，他作为老一辈的演员，如果有能力就会努力给新人机会，“首先这个圈子必须要有新人，另外如果那些新人有潜力和天赋，你推他一把，那整个电影圈就有新血。所以这几年我自己开公司做监制，除了因为想拍自己感兴趣的题材外，也是因为我有能力给这些新人机会了。”

对于这几年优质香港电影越来越稀少的现象和评论，甄子丹直言，大家应该把眼光放长远，“对于我来说，我从来没把我定位在一个位置，我只是一个电影人。只要我的电影大家都能看懂，甚至打动感染所有人的话，那么我相信会一直有空间能发展下去。”