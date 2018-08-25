马修·伯恩再度颠覆童话故事-炮火中，灰姑娘踏上水晶鞋起舞

晨报记者 殷 茵

没有王子、皇宫、仙女和南瓜车，只有断壁残垣、炮火纷飞，一只遗失在废墟之上的水晶鞋和一对在战火中相遇又离散的年轻恋人，这就是马修·伯恩版的舞剧《灰姑娘》。继2014年男版《天鹅湖》、2016年哥特版《睡美人》之后，日前，这位英国鬼才编舞导演再次颠覆经典，携新历险（New Adventures）舞团30周年纪念作品《灰姑娘》登陆上汽·上海文化广场连演12场。

灰姑娘穿越至二战时期

“男鹅”和《睡美人》曾在上海创下千万票房纪录，带给世人的惊艳与惊喜至今仍历历在目。而这部重新改编了普罗科菲耶夫作曲的经典芭蕾舞剧《灰姑娘》，在1997年首次亮相时，即斩获了奥利弗“最佳舞蹈成就奖”；2017年，其复排版本再度引发观众热捧。

对马修·伯恩来说，比起舞蹈的技巧，想象力和创造力更加重要。这一次，他将经典故事的背景设定于二战时期的伦敦，讲述至暗时刻的爱情童话。

这个发生在1940年代的故事，正与普罗科菲耶夫创作这部作品的时间相吻合：当时正值二战尾声，组曲中隐藏着许多不和谐音，紧张不安又诙谐幽默，就如同灰姑娘在午夜钟声响起前短暂的快乐，很快就会被打破。音乐与故事的逻辑性逐渐重合，当防空警报和炮击声不断在伦敦的上空响起，人们几乎在分秒之间坠入爱河，他们及时行乐，尽情舞蹈……而灰姑娘总是在和时间赛跑，要在午夜前抓住每一分每一秒的幸福。

舞蹈方面，马修·伯恩在剧中创作了极富戏剧感染力的编舞，除了《灰姑娘》自带的古典芭蕾元素，也融入了现代舞、爵士舞、踢踏舞、华尔兹舞、滑稽哑剧等多种元素，在优秀舞蹈演员的演绎下与故事情节相得益彰，而对电视、电影等现代流行文化元素的巧妙利用，也继承了其一贯的个人风格。

凄美爱情比童话真实

在马修·伯恩的作品里，如果你想看到的是一出甜美与浪漫的童话故事，那恐怕会失望，惨烈而凄美的爱情才是他心中真正的童话。剧中第二幕中，著名的巴黎咖啡馆成了令人期待的舞会现场，灯光投来，竟然是大轰炸后尸横遍地的场景，音乐一响，一具具尸体渐渐苏醒，重返纸醉金迷的幻象。

“在《灰姑娘》里，灰姑娘和王子不再是简单的一见钟情，他们相互需要，彼此帮助。灰姑娘想找到家庭的温暖，飞行员希望灰姑娘给他更完整的人格。”扮演飞行员哈里的演员安德鲁·莫纳汉说。

性别倒置所带来的新鲜与刺激，同样是马修·伯恩的拿手好戏。这一次，他又让童话中的变身“男天使”。利亚姆·莫威尔扮演的“天使”充满灵气，他曾获奥利弗奖最佳音乐剧演员奖。在剧中，天使代表了时间、死亡、命运，他全程参与了灰姑娘的人生旅程，对她的命运产生了很大的影响。

战争，可以瞬间扼杀无数的生命，却无法扼杀伟大的人间真爱。年轻的恋人在战火中重聚，废墟上的水晶鞋象征着希望，末日来临之际每个人都纵情舞蹈……由一个古老爱情故事而起，马修·伯恩式改编背后是全新而宏大的思考——朝不保夕的生死命题之中，人们必须学会珍惜当下，与现实和解。