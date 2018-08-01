把上海援疆工作做得更好更实更有成效！李强、陈全国划出这些重点

为深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作和对口支援工作的一系列重要指示精神，全力以赴把上海对口援疆工作做得更好更实更有成效，8月22日至24日，由上海市委书记李强率领的上海市代表团在新疆维吾尔自治区党委书记陈全国陪同下，在新疆喀什地区学习考察。

为深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作和对口支援工作的一系列重要指示精神，全力以赴把上海对口援疆工作做得更好更实更有成效，8月22日至24日，由上海市委书记李强率领的上海市代表团在新疆维吾尔自治区党委书记陈全国陪同下，在新疆喀什地区学习考察。其间，上海·新疆对口支援工作座谈会24日上午在喀什市举行，李强、陈全国出席并讲话。自治区党委副书记李鹏新参加上述活动。

座谈会上，李强代表上海市委、市政府感谢新疆长期以来给予上海发展的关心支持。他说，在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导下，按照党中央治疆方略的要求，新疆近年来经济社会发展取得了令人钦佩的新成就，维护社会稳定成效显著、综合经济实力显著增强、基础设施建设显著改善、人民生活水平显著提高，为边疆发展、民族团结、国家安全作出了重要贡献，也为包括上海在内的全国发展创造了和谐稳定的环境。新疆同志的好作风、好经验值得上海认真学习借鉴。上海是全国的上海，上海有今天的发展，离不开党中央坚强领导和全国人民大力支持。当前上海正在按照习近平总书记对上海工作的指示要求，全力做好各方面工作。中央把对口援疆部分任务交给上海，是对上海的信任，更是上海义不容辞的责任和使命。我们要坚决按照以习近平同志为核心的党中央决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安工作总目标，在对口援疆的广度拓展、深度挖掘、力度强化上下更大功夫，全力以赴、不折不扣完成好对口援疆各项工作。

李强说，上海要牢牢抓住打赢脱贫攻坚战这项首要任务，加大支持力度，聚焦精准扶贫，突出重点难点，紧扣就业增收强化产业援疆，以职业教育和双语教育为重点强化教育援疆，深入探索卫生帮扶行之有效的办法。要把促进民族团结落实到对口援疆工作的方方面面、各个环节。增强互动，促进两地干部群众多层次、多方式、多形式交流，加深两地青少年的了解和感情。深化互融，援疆干部要多跟当地群众认亲戚、交朋友，发挥好文化援疆的作用。拓宽互助，积极引导社会各界力量参与援疆，把对口援疆工作打造成民族团结工程。要不断拓展两地交流合作新空间，深化产业、商贸、金融、文化、旅游等各领域合作，进一步做好上海企业、项目“走进去”和新疆名特优商品“带出来”的文章，共同服务好“一带一路”建设。

陈全国代表自治区党委和政府及全区各族人民对上海市代表团表示热烈欢迎，对上海市长期以来给予新疆的大力支持和无私支援表示衷心感谢。陈全国说，上海是中国共产党的诞生地，是我们党梦想起航的地方，是全国改革开放的排头兵和创新发展的先行者。上海市委、市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对上海提出的“四个新作为”的重要指示精神，经济社会发展取得了令人瞩目的新成就。我们要认真学习上海的好经验、好做法，加快建设美丽新疆。

陈全国指出，上海始终牢记习近平总书记嘱托，高度重视对口援疆工作，坚持真抓实干，倾注真情实意，创新援疆模式，把以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖送到了天山南北各族群众的心坎上，有力促进了喀什地区和克拉玛依市稳定发展各项事业，为新疆社会稳定和长治久安作出了重要贡献。我们感恩在心、永远铭记。陈全国表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，自治区党委团结带领全区各族干部群众，坚决贯彻党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，全区呈现出大局稳定、形势可控、趋势向好的态势。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，全力维护新疆社会大局和谐稳定，认真学习借鉴上海先进经验，充分发挥对口支援优势，促进经济高质量发展，推动党中央治疆方略落地生根，努力建设中国特色社会主义新疆，让以习近平同志为核心的党中央放心，回报上海人民的深情厚谊。

新疆维吾尔自治区领导沙尔合提·阿汗、李学军、赵冲久、程振山，上海市领导翁祖亮、诸葛宇杰、彭沉雷等出席座谈会。

会上，喀什地委书记李宁平介绍了喀什地区经济社会发展及受援情况。上海市对口支援新疆工作前方指挥部总指挥杨峥、对口支援克拉玛依市前方指挥部总指挥姜冬冬分别汇报相关工作。

23日下午，李强、陈全国在上海援疆前方指挥部亲切看望慰问了上海援疆干部人才。目前，上海共选派援疆干部人才366人，分别在喀什地区及莎车、泽普、叶城、巴楚对口四县和克拉玛依市开展工作。

沪疆两地领导走进前方指挥部的干部人才、产业发展、联络保障、规划管理、社会发展等各组和上海驻疆办，与援疆干部一一握手，亲切交谈。李强代表市委、市政府和家乡人民，对援疆干部人才取得的成绩表示肯定，对大家的辛勤付出表示感谢。

李强说，援疆干部人才听从党的召唤，克服种种困难，远离家乡到新疆工作，既是难得的人生经历，更是宝贵的锻炼机遇。希望大家不辱使命、不负重托，坚决贯彻中央和市委的决策部署，服从当地党委、政府的领导，讲政治、讲担当、讲奉献，努力干出好成绩，在援疆工作中当标兵、当表率。当前，对口援疆的首要任务，就是帮助对口地区打赢脱贫攻坚战。要抓住重点难点，聚焦精准发力，尽最大努力帮助当地贫困人口早日脱贫、不再返贫。要用心用情，多深入基层，多走村入户，在与各族群众共同生产生活和工作学习中，加深了解、增进感情，当好促进民族团结的“先锋队”，架好两地群众的“连心桥”。要虚心学习当地干部群众的好作风、好做法，在当地党委、政府的关心帮助下更好地锻炼成长。全市各区、各部门和全市人民都是你们的坚强后盾，会尽力帮助大家解决好后顾之忧。

上海市代表团结束在新疆喀什地区的学习考察，于24日晚回到上海。

来源：上观新闻 作者：谈燕