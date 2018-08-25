这三天李强书记率团马不停蹄看了喀什莎车泽普叶城这些点，为了这件大事！

上海和新疆虽然远隔万里，但两地人民守望相助、友谊深厚。上海将坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央战略部署，按新疆所需、尽上海所能，同大家一道努力奋斗，大家的日子一定会越过越红火，生活越来越幸福！

“上海和新疆虽然远隔万里，但两地人民守望相助、友谊深厚。上海将坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央战略部署，按新疆所需、尽上海所能，同大家一道努力奋斗，大家的日子一定会越过越红火，生活越来越幸福！”8月22日至24日，上海市委书记李强率领的上海市代表团在新疆维吾尔自治区党委书记陈全国陪同下，前往喀什地区莎车县、泽普县、叶城县和喀什市等地，走进深度贫困村家庭问需问暖，深入教学园区、产业基地和援疆企业了解援疆项目推进情况，广泛听取当地干部群众的意见建议，努力把促进民族团结落实到各领域，共同打赢打好脱贫攻坚战。自治区党委副书记李鹏新参加。

►莎车深度贫困村巴依都维村

地处叶尔羌河冲积扇平原中上游的莎车县是国家级扶贫开发工作重点县。上海市代表团一下飞机，就直接驱车前往该县阿热勒乡的深度贫困村巴依都维村。走进村子，一座墙上挂着“不出村、有活干，轻轻松松把钱赚”横幅的卫星工厂引人瞩目，这是上海援疆干部为村子量身定制的产业带动就业项目，以“中心+卫星工厂”的模式，统一发放订单、统一回收产品，帮助村民们在家门口实现就业。车间里，员工们娴熟地使用着缝纫机。李强走上前去关切询问，“工作多久了”“收入怎么样”。23岁的图布克孜说，还在实习期，一个月能拿1500元左右，“很喜欢这份工作，有了收入就能帮到家里”。李强勉励姑娘早日成为一名优秀的技术工人。

卫星工厂旁边是编织合作社，新疆财经大学的大三学生麦麦提艾力经过三天培训，已能熟练编织藤椅，“既掌握了手艺，还能挣学费，感谢上海给村里年轻人搭建的就业平台”。看到大家热情满满学技术、干工作，李强很是欣慰。他说，一人就业、全家脱贫，家门口的就近就业，更能稳定一个家庭，要立足当地实际，大力发展就业带动能力强的特色产业，帮助困难家庭早日脱贫奔小康。

得益于上海帮扶，巴依都维村村容村貌明显改观。李强、陈全国一行来到麦麦提图尔荪·马木提家小院前，受到全家人的热烈欢迎。在内地读高中的如则尼亚孜·麦麦提图尔荪指着自家的今昔对比图，向上海亲人诉说内心的感谢，并同父母一起邀请大家进屋做客。李强同全家人并肩而坐，认真倾听他们的“脱贫账”，和他们细算“发展账”。他说，看到你们生活越来越好，我们从心底里感到高兴。小康路上一户困难群众都不能落下，我们共同努力，大家的生活一定会更加美好。临走前，麦麦提图尔荪·马木提6岁的小孙女以一口流利的普通话，大大方方地朗诵了儿歌《小小蜡笔》，“你画太阳，我画国旗，祖国祖国我们爱你！”屋子里洋溢着浓厚的民族团结氛围。

►莎车县第三教学园区

阻断贫穷代际传递，教育是关键之举。李强一行来到莎车县第三教学园区，这是上海援建的义务教育标准化均衡发展重点工程。七年级一班，一堂主题班会正在进行，学生们诉说梦想，有的想当医生、教师，也有期待成为解放军保家卫国。李强为大家的梦想鼓掌加油，他说，梦想需要奋斗，奋斗是幸福的。大家有了目标志向，现在就要好好学习，努力学好知识，成长为社会的有用之才。在教师培训中心，李强了解维族教师双语培训情况，勉励大家通过培训进一步提升教学水平。

►泽普工业园区

推进对口地区持续发展、群众就业增收，产业带动是重中之重。在上海对口支援的喀什四县中，泽普县有望今年底脱贫摘帽。结合当地实际助推一产、优化二产、做强三产，是上海产业援疆的着眼点。李强、陈全国来到位于泽普工业园区的新疆闽龙达干果产业有限公司。该公司采取“公司+基地+农户”的经营模式，既满足消费市场需求，又提高了泽普本地果农生产积极性。李强听取企业扎根当地、助力脱贫攻坚情况介绍，叮嘱援疆干部认真研究当地资源禀赋优势，进一步拓展视野，在更大区域范围内培育引进一批符合当地产业发展定位的特色企业，“引来一个企业，就能带动一个产业，提供更多就业机会，更好造福当地群众。”

►泽普县长寿民俗文化村

8月正是新疆旅游的黄金期，泽普县长寿民俗文化村里游客络绎不绝。各地游客中有不少来自上海，大家看见沪疆两地领导到来，热情地介绍各自在新疆旅游的收获和感受。

代表团一路听取旅游发展带动脱贫攻坚、拓宽增收渠道情况，拜访了年近九十的阿吾孜·阿迪力老人一家。李强十分关心老人一家日常生活及收入状况。老人的孙子是金湖杨景区保安、孙女是电商店主，老人平时也在景区从事力所能及的劳动。上海帮助当地发展旅游业，让全家人生活有了保障。李强询问还有什么困难需要解决，老人摆摆手说，一切都好！一旁的孙女笑着补充，“感谢帮助过我们的人，特别要感谢上海人民！祖国大家庭亚克西！”李强祝老人健康长寿，全家幸福安康。

►叶城县上海产业园

上海持续投入产业援疆资金，支持叶城县工业园区基础设施建设、产业发展和企业培育。目前入驻叶城县上海产业园的企业有164家，就业人数1.2万人。李强、陈全国一行来到了园区企业叶城潇湘纺织有限公司、新疆叶阳电气制造有限公司，了解企业促进就地就近就业情况。

李强勉励企业抓住新疆发展的大好机遇，更好发挥援疆企业作用，在产业转移承接方面更加积极主动作为，帮助当地做长做实产业链，实现可持续发展。

►新疆智慧呼叫中心产业园

位于喀什经济开发区总部经济区的新疆智慧呼叫中心产业园，拥有南疆首个全国性信息服务平台项目“物流汇”全国呼叫中心，是上海产业援疆的重点项目之一。李强一行走进呼叫中心客服区域，听到中心员工全是民族群众，李强说，这类契合新疆实际的服务业要成为上海产业援疆新的着力点，要把上海的技术、管理、市场等方面优势，与新疆的资源禀赋、实际需求相结合，联手培育特色产业，携手实现共赢发展。市领导还现场观摩了新进员工培训情况，鼓励大家学好技能，早日上岗，为家乡服务。

►上海“组团式”卫生援疆

让对口支援地区各族群众有实实在在的获得感，民生帮扶是代表团此行关注重点。上海以“组团式”卫生援疆和三级医疗体系建设为重点，帮助喀什地区第二人民医院成功创建三甲综合性医院。李强就卫生帮扶工作推进情况同卫生援疆人才深入交流，听取下一步工作建议。他说，要及时总结提炼经验做法，发挥上海医疗资源优势，帮助当地提高公共卫生和医疗水平，打造一支带不走的医疗队伍。

►银瑞林便民警务站

在喀什市，上海市代表团还前往银瑞林便民警务站了解值班备勤、服务群众的实践探索，听取维稳处突、快速反应等工作情况。李强对执勤民警说，正是有你们在一线坚守付出，才有了边疆的安宁稳定，为包括上海在内的全国各地改革发展创造了良好条件，感谢大家的辛勤付出。学习考察期间，代表团还察看了月星上海城·南疆环球港项目。

新疆维吾尔自治区领导沙尔合提·阿汗、李学军、赵冲久、程振山，上海市领导翁祖亮、诸葛宇杰、彭沉雷等参加考察。

来源：上观新闻 作者：谈燕