新华社评论员：培养担当民族复兴大任的时代新人——三论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话

“宣传思想工作是做人的工作的，要把培养担当民族复兴大任的时代新人作为重要职责。”在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记就宣传思想工作如何“育新人”提出要求、作出部署，指明了立德树人、以文化人的实践方向。

树立以人民为中心的工作导向，坚持以民为本、以人为本，是宣传思想工作的出发点和落脚点。进入新时代，我们必须把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，既解决实际问题又解决思想问题，更好推动人的全面发展、社会全面进步。建设社会主义精神文明、培育和践行社会主义核心价值观，提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养，培养能够担当民族复兴大任的时代新人——这是党中央着眼新时代各项事业发展，对宣传思想战线提出的重要任务。

“志不立，天下无可成之事”。一个精神上“缺钙”的人，不可能承担新时代赋予的历史重任。培养时代新人，重中之重是以坚定的理想信念筑牢精神之基，坚定对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的自信。有理想就有人生的精神动力，有信念才能开辟美好未来。高扬信仰旗帜，补足精神之“钙”，才能挺起民族精神的脊梁，激发源源不竭的奋进力量。

培养时代新人，要坚持用社会主义核心价值观引导人、教育人。强化教育引导、实践养成、制度保障，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，使之像空气一样无所不在、无时不有，引导全体人民自觉践行。青年关系国家前途、民族未来。要抓住青少年价值观形成和确定的关键时期，引导青少年扣好人生第一粒扣子，从现在做起、从自己做起，使社会主义核心价值观成为为人处世的基本遵循，在时代大潮中建功立业，用奋斗成就有价值的人生。

文以载道，德以化人。培养时代新人，要弘扬新风正气，以崇德向善的文明环境熏陶人、塑造人。要加强思想道德建设，深入实施公民道德建设工程，加强和改进思想政治工作，推进新时代文明实践中心建设，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。要鞭挞假恶丑，讴歌真善美，营造崇尚英雄、学习英雄、捍卫英雄、关爱英雄的浓厚氛围，推动全社会形成见贤思齐的良好风气。要坚持成风化人，推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断丰富人民精神世界，增强人民精神力量，让亿万人民在新时代展现新气象、创造新业绩。

来源： 新华网