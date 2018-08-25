中央派“钦差”督战扫黑 在河北开出首份问题清单

中新网客户端北京8月25日电(记者 阚枫)日前，中央扫黑除恶第1督导组向河北省反馈督导情况。这个以扫黑除恶为主要工作的“中”字头工作组，自派赴地方后就备受舆论关注，如今，督导组开出的首份地方扫黑“问题清单”同样值得关注。

中央“扫黑钦差”给河北列问题清单

中央巡视组、中央环保督察组……近年来，这些冠以“中”字头，被舆论称为“钦差”的工作组，其权威度之高，影响力之大已经声名远扬。

今年7月，又一支以“中央”名义的工作组进驻地方，他们叫中央扫黑除恶督导组。如今，首个进驻地方的督导组已经给当地开出“问题清单”，8月24日，中央扫黑除恶第1督导组组长支树平向河北省反馈了督导情况。

督导组对河北省的督导时间是7月6日至8月5日，他们给河北扫黑工作列出的“问题清单”则包括有的地方线索核查进展缓慢，依法打击不主动，案件办理严格准确适用法律有差距；一些行业部门不作为、慢作为，对重点行业、重点领域监管缺位等等。

在基层，督导组还指出，河北部分农村基层党组织软弱涣散，部分村“两委”换届选举资格审查存在盲点，部分后进村整治不力。

此外，督导期间，督导组共受理群众来信来电11144件，梳理有效线索8652件，已按规定转交有关方面处理。

督导组组长支树平还给河北提出了整改意见，包括加大深挖彻查“保护伞”和追责问责力度，进一步加强基层组织建设，彻底铲除黑恶势力滋生土壤，确保扫黑除恶专项斗争在法治轨道上进行等。

10个中央督导组分赴10省份

7月6日，以督战扫黑为主要任务的中央督导组进驻河北省后，一些媒体用这样的标题报道这一消息：“全国扫黑除恶专项斗争督导工作打响第一枪！”

时间退回到今年1月，中共中央、国务院发布了《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，在这份通知中，扫黑除恶的重要程度被认定为“事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想”。

也正是从今年1月开始，扫黑除恶专项斗争在全国范围内启动。5个月后，中央决定派出督导组赴地方，检验各地扫黑除恶专项斗争成果。

按照部署，督导工作从7月份开始，共组织3轮，每轮督导10个左右的省区市，进驻时间原则上为1个月。

首轮督导将在河北、山西、辽宁、福建、山东、河南、湖北、广东、重庆、四川等10省市开展。到2019年底，将基本实现督导全覆盖，并适时开展“回头看”。

正部级挂帅，督导组如何“督战”？

在督导组分赴各地之前，6月24日，全国扫黑除恶专项斗争督导工作培训班在北京举办，10个督导组成员共335人参加督导培训。

据介绍，本次督导将进一步完善方法手段，确保督导成效。例如在斗争成果不明显的地区，要弄清楚是涉黑涉恶问题确实不突出，还是摸排发动不全面、打击不深入；在经济发达地区，要把握“现金贷”“校园贷”等方式非法牟利情况突出的规律，有针对性地搜集研判线索。

对于深挖黑恶势力背后的“保护伞”，督导组将对掌握的领导干部涉嫌违纪、向黑恶势力通风报信、干预案件调查处理、甚至充当“保护伞”等线索，及时向纪检监委、政法机关和组织部门移交处理。完善政法机关和纪检监委移送、反馈机制，从制度上实现侦办涉黑涉恶案件与查处“保护伞”同步进行。

值得一提的是，督导组在人员配备上也是高规格，督导组组长由正省部级领导干部担任，副组长由全国扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位中副省部级领导干部担任，成员从相关单位抽调。

以第1督导组为例，组长支树平目前担任全国政协提案委员会副主任，此前曾任国家质检总局局长。第1督导组副组长则是最高检党组成员、副检察长陈国庆。

当前全国“扫黑”进展如何？

根据公开报道，今次中央督导组向河北反馈问题之前不久，8月16日，全国扫黑办第二次主任会议召开，会议透露，近期，由全国扫黑办主任、副主任分头带7个调研组，分7个片区赴部分省市区开展专项斗争调研。

中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新称，通过调研情况看，扫黑除恶专项斗争以来，取得了明显的阶段性成效，黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，扫黑除恶的强大攻势和依法严惩的高压震慑已经形成，提升社会正气、改善治安环境、优化基层治理等积极成效日益显现，人民群众安全感明显增强。

这次会议上，陈一新列出了当前要着力破解“十个问题”，包括有些地方站位不高、有些地方部署形式化、有些地方发动群众不充分、有些地方线索核查质效不高、有些地方重点案件查处不力、有些地方执法思想不一致、有些地方黑恶势力“保护伞”打击难、有些地方存在打击“盲区”、有些地方扫黑办作用发挥不到位、有些地方开展督导不力等。

陈一新还表示，针对有些地方黑恶势力“保护伞”打击难的问题，要深化“打伞”机制的完善落实，做到深挖彻查、除恶务尽。对不敢动真碰硬，不担当不作为，甚至压案不办，充当“软保护”的领导干部，会同组织、纪委监委依纪依法严肃处理，真正问责到位。(完)

来源：中国新闻网