党的领导是行稳致远的根本保证——四论“中国信心从哪里来”

办好中国的事情，关键在党。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。坚持党的领导，是我们战胜风险挑战、不断开创事业发展新局面的根本保障。

近百年来，为了实现中华民族伟大复兴的历史使命，我们党初心不改、矢志不渝，团结带领人民攻克了一个个大难关，实现了一个个大转折，创造了一个个彪炳史册的大奇迹。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央举旗定向、谋篇布局，团结带领全党全国各族人民攻坚克难、砥砺奋进，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。实践证明，全面加强党的领导和党的建设，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力，党和国家事业发展就有了正确方向和坚强政治保证。

当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，我国发展形势总体很好，同时也面临各种风险挑战。实现党的十九大确定的战略目标，夺取中国特色社会主义新胜利，更加需要坚定自信、鼓舞斗志，更加需要同心同德、团结奋斗。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。推动各项事业不断发展，最根本的，是坚持党对一切工作的领导，充分发挥党总揽全局、协调各方的重要作用，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。必须牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，汇聚起全党全军全国各族人民众志成城、砥砺奋进的磅礴力量，朝着党中央确定的宏伟目标团结一心向前进。

中国共产党是世界上最大的政党，大就要有大的样子。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气，坚持不懈正风肃纪、反腐惩恶，党在革命性锻造中更加坚强，刷新了党风政风，提振了人心士气。打铁必须自身硬。在新时代，坚定不移全面从严治党，继续清除一切侵蚀党的健康肌体的病毒，继续以勇于自我革命精神打造和锤炼自身，我们党就能永远走在时代前列，以强大正能量引领中国号巨轮破浪前行、行稳致远。

志不求易者成，事不避难者进。面对新问题新挑战，我们党既要政治过硬，也要本领高强。全面增强执政本领，是广大党员、干部推动事业发展的关键所在。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、推动工作，在学懂弄通做实上下功夫。要营造善于学习、勇于实践的浓厚氛围，不断增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，勇于战胜前进道路上的各种艰难险阻，牢牢把握工作主动权。

顺境逆境看襟怀，大事难事看担当。８９００多万党员和各级领导干部保持锐意进取的精神风貌，以钉钉子精神尽心尽责把各项工作做好，确保党中央决策部署落到实处，就一定能团结带领广大人民阔步前行，创造中国改革发展的新奇迹。