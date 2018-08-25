农业现代化合作稳步推进

2015年12月，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出中非“十大合作计划”，将支持非洲农业现代化建设作为新时期中国对非合作的优先重点领域，切实加大投入，扩大合作，着力帮助非洲国家解决这一事关国计民生和经济独立的基础产业发展问题。在非洲100个乡村实施“农业富民工程”、派遣30批农业专家组赴非洲、建立中非农业科研机构“10+10”合作机制……

近3年来，中国用实打实的行动兑现支持非洲农业现代化的承诺，非洲国家粮食自主生产能力和农业技术水平不断提高，农业产业链建设逐步完善，农民收入切实增加。

中非农业合作让非洲农民获得实在好处

“以前我只有一台旧拖拉机，每公顷土地也只能收获一吨半稻谷。通过万宝项目培训，我学会了更先进的种植技术，还学会操作更现代化的水田旋耕机，现在每公顷稻田产量能到七八吨，这简直令人难以置信。”家住莫桑比克赛赛市区、62岁的安东尼奥讲述着近几年来的生产变化。

安东尼奥口中的“万宝”，指的是万宝莫桑农业园项目。该项目是目前中国在非洲最大规模水稻项目，也是中莫两国合作重点项目之一。项目集水稻种植、仓储、加工、销售于一体，规划开发2万公顷可耕种土地，通过培训当地农户，带动周边8万公顷水稻种植，形成10万公顷的种植规模。据了解，万宝公司向当地农户提供技术培训，垫付第一年的种子、机耕、收割等费用。如果水稻产量达标，农户可以申请扩大种植面积。2018年，项目完成水稻种植3.2万亩，亩产近千斤，受益农户450户，安东尼奥就是其中之一。

莫桑比克社会和科学研究所研究员塞尔吉奥·希沙瓦表示，万宝项目有效缓解了莫桑比克的粮食短缺问题。莫桑比克加扎省农业厅厅长保利诺认为，万宝项目为提高当地农业产量、改善百姓生活和增加就业发挥了积极作用，更引得邻近的邵奎地区拿出1000公顷土地来效仿这种生产模式。

按照中非农业现代化合作计划中的“农业富民工程”，中方派遣农业专家在非洲乡村巡回驻点，根据当地农业发展实际需要，重点传授和推广中国农业适用技术，并通过提供农业信息服务、引导成立行业组织等形式，促进当地农民与市场对接，帮助农民提升技能和增加收入，提高非洲农村发展水平。

中非农业合作的成果写在了非洲兄弟们的笑脸上：

来自马达加斯加的农民兰德尔说，感谢中国，让我们一家住上红砖瓦房，开着自家拖拉机在20多公顷的农地上愉快播种，收获幸福；来自津巴布韦的农民凯恩说，中国公司给我们带来了实实在在的好处，不仅让我们农户增加了收入，还让我们的国家恢复经济发展；来自赞比亚的农民马苏佩说，工作让我赚钱养家的同时，还带给我成就感，未来我想当个农场主。

“大家现在都想办法多种地、多干活、多赚钱，努力把生活过好”

数据显示，非洲70%人口是农业人口，农业对非洲国内生产总值的贡献率高达30%。然而，很多非洲国家由于投入不足，农业基础设施薄弱、技术落后，加上自然灾害频发和社会动荡，粮食安全得不到保障。来自中国的技术、资金和经验，为非洲国家发展农业、提升粮食自主生产能力提供了有力支持。

在中国援卢农业技术示范中心的专家们多年不懈努力下，卢旺达民众争相种植蘑菇。很多人因种植蘑菇走上了致富路。

自从开展菌草技术培训班以来，1.2万户卢旺达农户通过种植蘑菇获得了稳定收入，提高了生活水平。中国的技术支持帮助卢旺达发展起一项新兴的菌草产业。农民伊玛丽莎给记者算了一笔账：几年前，她还只是一个拿着有限薪水的公司职员，要养活5个孩子并非易事。如今她学会了菌袋生产和菌草种植技术，并于2015年前往福建农林大学进行短期培训。现在每个月仅销售菌袋就达40万卢旺达法郎（1元人民币约合132卢旺达法郎），再加上做蘑菇粉和干蘑菇加工，收入相当可观。

2017年，埃及政府和广东恒兴集团有限公司签署一项总金额为7600万美元的渔业开发项目，以建设一个集种苗繁育、饲料生产、养殖技术、冷冻、加工等为一体的渔业产业基地。埃及总统塞西认为，这一项目极大提高了埃及农业及海洋渔业的技术水平，有助于解决埃及食品安全问题，他感谢中国企业帮助埃及发展现代化农业，培养水产行业所需人才，造福百姓。

玉米是贝宁当地主要农作物之一，但由于技术水平不高，单产低、品质差。中国专家与当地农民分享玉米杂交高产种植技术和经验。贝宁的畜禽养殖主要以散养为主，满足不了当地市场的需求，不得不从欧洲或周边国家进口。中国援贝宁农业技术示范中心引进优良品种，开展蛋鸡和肉猪的养殖试验和示范。贝宁农民库努说：“采用了中国技术，我们的玉米产量从每公顷约800公斤增长到3.5吨。”如今，库努除了自己种玉米，还把技术教给周围村民，“大家现在都想办法多种地、多干活、多赚钱，努力把生活过好”。

“中国的帮助给非洲未来发展带来新希望”

近年来，受厄尔尼诺现象影响，非洲多个国家农业因旱灾受重创，粮食大面积减产，国家粮食安全遭受威胁。对于非洲人民遭受的苦难，中国人民感同身受。中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，习近平主席宣布向受灾国家提供紧急粮食援助。2017年，中国政府向乌干达援助5900多吨大米，以缓解该国粮食短缺。乌干达总理鲁贡达表示，乌干达政府感谢中国政府及时的人道主义支持，称这是非中友谊的象征。

今年1月，中国政府向索马里政府提供人道主义救灾物资移交仪式在索马里摩加迪沙港举行。这批物资包括3万顶帐篷、1万顶蚊帐和500个储水罐。索马里总理府国务部长穆罕默德表示，这些物资经过5000海里的海上丝绸之路，分三批运抵摩加迪沙，将使索大批无家可归者和受旱灾影响民众受益，充分展现了中国负责任大国形象。

近几年来，中方向20多个非洲国家提供了紧急粮食援助。“只要是中方作出的承诺，就一定会不折不扣落到实处。”这是2013年习近平主席首次访问非洲时作出的庄严承诺。

“中方言出必行，中国的帮助给非洲未来发展带来新希望。”莫桑比克总统纽西由衷表示。

中非永远做可靠朋友和真诚伙伴。中国与非洲国家的农业合作惠及中非各自国家和人民。即将举行的中非合作论坛北京峰会将推动中非农业合作迈上新台阶，双方的合作必将行稳致远，结出更加丰硕的果实。

作者：人民日报驻埃及记者 黄培昭 景 玥

来源：人民网－人民日报