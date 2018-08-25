勇立潮头，培育壮大经济发展新动能

今年以来，我国着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。新动能发展有何特点？中美经贸摩擦对我国高技术产业发展有何影响？怎样优化创新发展环境？8月24日，国家发改委围绕培育壮大新动能有关情况举行新闻发布会，对相关热点问题进行了回应。

新动能保持高速增长

今年前7个月，我国高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%；高技术制造业占规模以上工业比重已达13%，同比提高0.7个百分点；高技术制造业投资同比增长12.2%。

对于我国新动能发展情况，国家发改委副秘书长、高技术司司长任志武认为可以概括为成长快、活力强、业态新、环境优4个特点。

任志武说，成长快体现为新动能保持高速增长，对经济发展的引领支撑作用进一步凸显；活力强体现为创新创业热度不减、互促共进，新增市场主体量质齐升，发展活力持续增强；业态新体现为互联网与实体经济加速融合，新业态蓬勃涌现；环境优体现为创新生态持续优化，新动能培育的制度建设不断加强。

今年以来，一些地方充分发挥本地区优势，积极探索，在培育壮大新动能方面，形成了一批典型的经验做法。安徽省发改委总工程师笪艺武介绍，安徽省推进建设重大新兴产业专项、重大新兴产业工程和重大新兴产业基地，加快建立创新型现代产业体系，促进了新旧动能加快转换。

“当前，四川省经济总体上已经从要素驱动为主转向了创新驱动为主。”四川省西部办专职副主任杨昕说，要加快构建创新引领协同发展的现代产业体系，积极发展电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工和数字经济，推动产业数字化和数字产业化，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济的深度融合。

广东省深圳市发改委副主任蔡羽表示，深圳市通过完善政策链，打造产业链，拓宽资金链，强化服务链，大力发展战略性新兴产业，加大核心关键技术攻关力度，有效推进了产业发展。

任志武表示，今后将加速培育发展战略性新兴产业，加速构建国家创新体系，深入推进全面创新改革试验，提高创新创业水平，优化新产业、新业态发展的政策环境，不断壮大经济发展的新动能。

发展前景依然广阔

今年3月，美国以301调查为名，对自中国进口的商品加征关税。持续升级的中美经贸摩擦会对我国高技术产业发展产生怎样的影响？

任志武表示，当前，美国已明确对涉及500亿美元的中国商品加征关税，其中也包括了一部分高新技术产品，这将对中国、美国乃至全球的高技术企业产生一定的影响，但全球化创新合作发展的潮流不可阻挡，中国新兴产业蓬勃发展的态势没有变化。

“新兴产业全球化发展的特征非常显著，产业链、创新链都是全球化布局，各国企业合作分工十分紧密。”任志武指出，美国对中国产品加征关税，其影响将沿着产业链和价值链上下游进行转移，最终影响的可能是包括美国企业和美国采购者在内的多国企业和多国消费者。

任志武认为，近年来，中国新兴产业和高技术产业保持快速增长，一方面得益于中国主动融入国际创新网络，中国高新技术领域与其他国家的投资、贸易、研发合作日益频繁。另一方面，中国自身不断升级的消费市场已成为助推中国新兴产业加快发展的动力，消费升级的浪潮不仅能够带来新兴产业发展的巨大空间，同时也能带动中国产业不断提高质量、创新升级。

任志武表示，今后将支持企业多元化开拓全球市场，更好地融入全球创新网络；同时，不断优化营商和投资环境，为高新技术领域外商投资创造更好的条件，让各国企业都能分享中国新兴产品市场加速崛起的发展空间。

“尽管国际经贸形势出现了一些波折和变化，但中国发展新兴产业、培育壮大新动能的前景依然十分广阔，开放发展、加速发展的态势不会发生变化。”任志武说。

勇于创新争做弄潮儿

近日，有观点认为，被视为新动能标志性行业的共享单车有“潮水退去”的迹象。

对此，国家发改委高技术司巡视员伍浩表示，共享单车解决了人们在交通出行，特别是城市交通出行中的“最后一公里”问题，使用方便，但也存在着一些无序增长、恶性竞争等问题。共享经济发展的核心要义是创新。企业增强核心竞争力关键要靠创新，而不能跟风炒作。“潮水有涨有落，还可以一浪高过一浪，我们要做的是勇立潮头，无论是企业，还是创业者，都要争做弄潮儿。”伍浩说。

伍浩表示，国家各类政策将继续大力支持各类符合人们美好生活需求、有利于高质量发展的创新创业活动。对新产业、新业态、新模式实施包容审慎的监管政策，对符合发展方向但出现一些问题的，要及时予以引导，或加以纠正；对潜在风险很大，特别是涉及安全和造成严重不良社会后果的，有关部门将予以严格限制；对以创新之名行侵权欺诈之实的，要予以严惩。

“今后国家发改委将重点从‘软硬’两个方面入手，夯实创新基础设施，优化创新的制度环境。”伍浩指出，要在前沿领域加快部署重大科技基础设施，围绕突破核心关键技术，启动建设一批国家产业创新中心，并通过校企合作、院企合作等方式，促进大中小企业协同创新。同时，通过深化改革、简政放权、优化投资环境、加强知识产权保护等多种方式，破解体制机制障碍，切实营造有利于创新创业的制度环境。

作者：光明日报记者 刘坤

来源：《光明日报》