陈浅伦：陕南人民英勇不屈的化身

陈浅伦像 新华社发

【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社西安8月24日电（记者李浩）“大伯是为了贫苦百姓而参加革命，为此牺牲，精神可贵。我从小就听长辈讲大伯的英雄事迹，我也一直给我的孩子们讲大伯的故事，他的精神一直感染着我们，是我们的骄傲。”陈浅伦的堂侄陈秉才深情地说。

陈浅伦，1906年生于陕西省西乡县。1925年春考入汉中省立第五师范学校。1927年春参加中共组织创办的西安中山学院农民运动班学习。11月回西乡县进行反帝反封建的革命活动。

1928年9月，陈浅伦来到上海，先后在持志大学和江湾劳动大学学习，同年冬加入中国共产党。1930年在上海参加工人运动和学生运动，曾被捕入狱，在狱中坚贞不屈，严守党的秘密，后经组织营救出狱。

1931年6月，陈浅伦回到陕西，任共青团西安市委书记兼宣传部部长，以《西北文化日报》记者和私立乐育中学教员的身份为掩护。在此期间，他先后办了两期讲习训练班，为党培养干部。11月任中共陕南特委书记。他来到汉中，以《新秦日报》记者和共立中学训育主任的身份在教育界开展工作，组织建立了“左翼教职员联盟”，创办了《孤灯》杂志，从事抗日救亡的宣传组织工作。

1932年5月，陈浅伦等人在陕南学界发动“红五月斗争”，组织汉中地区学生游行，再次被捕。他在狱中团结难友，进行斗争，写下《给妈妈（指特委）的十二封信》，揭露反动派的残酷暴行。3个月后，经党组织营救出狱。出狱后，在西乡马儿岩一带组织武装斗争。

1932年10月，陈浅伦领导鸡公田武装起义，建立了川陕边游击队。1933年2月，领导组建中国工农红军第29军，任军长，李艮任政治委员。

红29军成立后，陈浅伦和李艮为部队建设呕心沥血，处处吃苦在先，享受在后，以身作则，与战士们生死与共、同甘共苦，从而使部队的军政素质有显著提高。在他的指挥下，红29军以劣等装备和少数兵力，同敌人进行大小战斗20余次，以机动灵活的游击战术，创造了以弱胜强的范例，使马儿岩为中心的游击根据地，迅速扩大到400平方公里，牵制了国民党军一个师的兵力，对红四方面军在川北的顺利发展起到了重要的配合作用。

1933年4月1日，红29军军部在马儿岩遭敌包围，陈浅伦指挥部队奋勇突围，因寡不敌众不幸被捕。面对敌人的严刑折磨，大义凛然。6日，陈浅伦在磨子坪英勇就义。牺牲时，年仅27岁。

1985年，陈浅伦故居被西乡县人民政府列为县级重点文物保护单位。2017年12月，被汉中市人民政府确定为市级文物保护单位。每年清明、烈士纪念日都会有大批学生和干部群众前来纪念。

来源：《光明日报》（ 2018年08月25日 02版）