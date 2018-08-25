中央全面依法治国委员会首次亮相有何看点？

新华网记者 王子晖 黄玥

【学习进行时】 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面依法治国委员会主任习近平24日主持召开中央全面依法治国委员会第一次会议并发表重要讲话。这是中央全面依法治国委员会成立后首次亮相。这次会议有哪些看点与亮点？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”为您梳理解读。

8月24日，又一个习近平总书记亲自挂帅的委员会亮相了。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面依法治国委员会主任习近平24日主持召开中央全面依法治国委员会第一次会议并发表重要讲话。

看点一：六个“委员会”全部亮相

今年3月，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》。文件明确，组建中央全面依法治国委员会、中央审计委员会，中央全面深化改革领导小组、中央网络安全和信息化领导小组、中央财经领导小组、中央外事工作领导小组改为委员会。

3月28日，中央全面深化改革委员会召开第一次会议。随后几个月内，其他委员会陆续出现在人们的视野中。这次中央全面依法治国委员会第一次会议召开的消息发布，意味着《深化党和国家机构改革方案》决定设立的六个委员会已经全部亮相。

这六个委员会是党和国家机构改革的“重头戏”，这些新机构在短短几个月内全部亮相，并迅速运转起来，充分说明了党和国家机构改革的超强力度、罕见节奏和巨大实效。

成立这几个委员会是健全党对重大工作领导体制机制的重要举措。如今，六个委员会全部亮相，各自都有明确的职责定位和工作机制，无疑，将使党中央的各项决策部署更迅速、更准确地落到实处。

看点二：提出“全面依法治国新理念新思想新战略”

习近平在会上强调，党的十八大以来，党中央对全面依法治国作出一系列重大决策，提出一系列全面依法治国新理念新思想新战略。他具体归纳为十个“坚持”、一个“明确”：

●坚持加强党对依法治国的领导

●坚持人民主体地位

●坚持中国特色社会主义法治道路

●坚持建设中国特色社会主义法治体系

●坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设

●坚持依宪治国、依宪执政

●坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

●坚持处理好全面依法治国的辩证关系

●坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍

●坚持抓住领导干部这个“关键少数”

●明确了全面依法治国的指导思想、发展道路、工作布局、重点任务

这十个“坚持”、一个“明确”，是对十八大以来全面依法治国重要经验的全面总结和理论升华，既有顶层设计，又体现具体举措，既有正确的认识论，又包含科学的方法论，是一个有机统一的完整体系。

习近平强调，这些新理念新思想新战略，是全面依法治国的根本遵循，必须长期坚持、不断丰富发展。

看点三：全面依法治国有了最新部署

这次会议，习近平明确强调了今年委员会的工作要点，他提了七个“要”：

●要研究制定法治中国建设规划，统筹考虑我国经济社会发展状况、法治建设总体进程、人民群众需求变化等综合因素，使规划更科学、更符合实际。

●要全面贯彻实施宪法，在全社会深入开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法宣传教育活动，弘扬宪法精神，加强宪法实施和监督。

●要推进科学立法工作，围绕党的十九大作出的重大战略部署以及深化党和国家机构改革涉及的立法问题，完善全国人大常委会和国务院的立法规划，加强重点领域立法。

●要加强法治政府建设，健全依法决策机制，深化行政执法体制改革，完善党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的约束机制。

●要深化司法体制改革，深入研究司法责任制综合配套改革方案，加快构建权责一致的司法权运行新机制。

●要推进法治社会建设，依法防范风险、化解矛盾、维护权益，加快形成共建共治共享的现代基层社会治理新格局，建设社会主义法治文化。

●要加强法治工作队伍建设和法治人才培养，更好发挥法学教育基础性、先导性作用，确保立法、执法、司法工作者信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。

这七个“要”，从全局上着眼，在关键处要求，涵盖了法治工作的方方面面，是全面依法治国的最新部署。习近平要求，各责任单位要抓好落实。

看点四：“党的领导”摆在突出位置

部署全面依法治国各项工作，习近平着重强调了“党的领导”，要求健全党领导全面依法治国的制度和工作机制，继续推进党的领导制度化、法治化，把党的领导贯彻到全面依法治国全过程和各方面。

习近平指出，中央全面依法治国委员会要管宏观、谋全局、抓大事，既要破解当下突出问题，又要谋划长远工作，把主要精力放在顶层设计上。

他强调，要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，主动谋划和确定中国特色社会主义法治体系建设的总体思路、重点任务，做好全面依法治国重大问题的运筹谋划、科学决策，实现集中领导、高效决策、统一部署，统筹整合各方面资源和力量推进全面依法治国。

从习近平对中央全面依法治国委员会提出的要求中，不难看出，“加强党对全面依法治国的集中统一领导”是核心内涵。

“把主要精力放在顶层设计上”“统筹整合各方面资源和力量推进全面依法治国”“把社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节”“形成工作合力”“压实地方落实全面依法治国的责任”“加强对工作落实情况的指导督促、考核评价”……

这些细致明确的要求，使全面依法治国真正发挥基础性、保障性作用，为全面建成小康社会、全面深化改革、全面从严治党“保驾护航”。

来源： 新华网