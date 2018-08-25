新时代统一战线凝聚人心、汇聚力量、激发活力

【国是论衡】

作者：纪亚光（天津市中国特色社会主义理论体系研究中心南开大学基地研究员、南开大学马克思主义学院教授）

近代以来，中华民族面对“三千年未有之变局”，掀起了一波波令世人瞩目的伟大复兴浪潮。但是，无数仁人志士、各种政治力量先后进行的各式各样尝试，都以失败告终。在这波澜壮阔的历史变革中，唯有中国共产党不辱使命，带领中国人民经过艰苦奋斗，使受尽屈辱、濒临危亡边缘的中国迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国共产党能够于近代中国波澜起伏的大浪中独领风骚，与其创造性地发挥统一战线的作用，从而有效地凝聚人心、汇聚力量密不可分。

民心是最大的政治。能否最广泛调动社会各阶层及广大人民群众的积极性，使之投身于民族复兴的时代洪流中，决定着中华民族的前途命运，也是一个政党能否实现自身价值的关键要素。从太平天国运动、戊戌变法、义和团运动到辛亥革命，之所以往往一度勃然兴起后旋即惨淡失败，归根结底源自其不能真正信赖人民群众，没有能力将中国社会各阶层的进步力量凝聚在一起，从而或因势单力薄为强敌所镇压，或革命果实为反动力量所窃取。更具典型意义的是国民党大陆执政失败。革命先行者孙中山吸取辛亥革命失败的教训，在遗嘱中特别强调：必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族，共同奋斗。以孙中山忠实继承者自居的蒋介石，对孙中山的思想歪曲利用，在其思想与实践中将人民排斥于政权之外，对其他政治力量极尽打压之能事，不仅没能改变社会一盘散沙的状况，在国民党内也是派系林立、各自为战、涣散乏力，决定了其失败的宿命。连蒋介石都不得不承认：“自抗战胜利以来，本党在社会上的信誉，已经一落千丈。……老实说：古今中外任何革命党都没有我们今天这样颓唐和腐败，也没有像我们今天这样的没有精神，没有纪律，更没有是非标准的。这样的党早就应该被消灭被淘汰了。”

以马克思主义唯物史观为理论基石的中国共产党成立之初，便将为人民谋幸福、为民族谋复兴作为自身的奋斗目标，将唤醒、组织广大民众作为自身的职责和使命。在将马克思主义与中国具体实际和丰富实践相结合的过程中，中国共产党对自身的价值观、行为准则和检验自己的工作标准等进行科学分析和概括，牢固树立了党同人民群众之间互相依存、不可分割的辩证关系，揭示了党的力量源泉之所在。97年来，不论环境条件、形势和任务如何变化，中国共产党始终代表中国最广大人民根本利益，尊重人民首创精神，在求同存异中最广泛动员和组织人民投身到党领导的伟大事业中来，实现了民族独立和人民解放，确立了社会主义根本制度并取得了社会主义建设的巨大成就，完善和发展了中国特色社会主义，迈向了中国特色社会主义新时代，从根本上改变了中国人民和中华民族的前途命运，开启了沿着社会主义道路走向世界、实现民族伟大复兴的新的历史征程。

中国历史正反两个方面的经验与教训告诉我们，统一战线具有凝聚人心、汇聚力量的政治功能，是顺利实现民族复兴伟业的重要法宝；统一战线政治功能能否有效发挥，关键在于是否能够得到广大人民群众的拥戴，有效地将社会各阶层积极力量凝聚在一起。广大民众的历史主体地位与领导者的坚强有力，二者相辅相成，共同构筑出统一战线行之有效的两个根本要素。因此，毛泽东同志总结中国革命走向成功的经验，将统一战线与党的建设联系在一起予以高度重视，指出：建立广泛的统一战线，是坚持和发展革命的政治基础。一个有纪律的、有马克思列宁主义的理论武装的、采取自我批评方法的、联系人民群众的党，是掌握统一战线的英勇战士、全国各族人民拥戴的领导核心。

中国特色社会主义进入新时代，站在新的历史起点，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。同时也应看到，新时代的中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革，世情、国情、党情发生了深刻变化，经济所有制形式、社会阶层、人们的思想观念更加多样，社会内部行为方式、利益关系等方面的差异性进一步增强，外部环境更加复杂多变。尤其值得注意的是，人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾成为我国社会的主要矛盾，人民既对物质文化生活提出了更高要求，在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求也日益增长。

在这样的机遇与挑战面前，统一战线汇聚各方面力量的政治作用更加重要，在化解主要矛盾，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐上的价值更加凸显。首先，通过统一战线，以高举爱国主义、社会主义旗帜坚定发展方向，以尊重差异、包容多样最大限度激发社会各阶层的积极性、主动性、创造性，有助于促进一致性和多样性的有机统一；其次，通过统一战线，将民主党派、宗教团体等主体力量紧密团结在中国共产党周围，有助于找到最大公约数，画出最大同心圆，铸牢中华民族共同体意识；再次，通过协商民主这一公民有序参与政治的民主形式，给予人们参与政治生活的话语权，体现人民的主体地位，有助于形成生动活泼、安定团结的政治局面。

新时代统一战线凝聚人心、汇聚力量、激发活力的作用发挥，离不开中国共产党坚强有力的领导。习近平总书记强调，我们共产党人的最高利益和核心价值是全心全意为人民服务、诚心诚意为人民谋利益。只要我们党把自身建设好、建设强，确保党始终同人民想在一起、干在一起，就一定能够把党建设成为始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党。进入中国特色社会主义新时代，面对复杂的执政环境，以习近平同志为核心的党中央将为什么人的问题作为检验一个政党、一个政权性质的试金石，明确提出坚持以人民为中心的发展思想，把全面从严治党作为党的建设新的伟大工程，紧紧围绕维护人民根本利益，毫不动摇把党建设得更加坚强有力，使中国共产党得到了广大人民群众的充分信赖与衷心拥戴，成为总揽新时代中国特色社会主义现代化建设全局、有效协调社会各方利益的政治核心，为社会的繁荣发展和不断进步提供了坚实的支撑和保障。

来源：《光明日报》