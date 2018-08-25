宣传思想干部要强“四力”

习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出，宣传思想干部要不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力，加强调查研究，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

习近平总书记的重要讲话，对广大宣传思想干部提出了明确要求，特别是关于增强脚力、眼力、脑力、笔力的要求，饱含着对广大宣传思想干部的殷切希望，必将激励广大宣传思想干部锐意创新敢于担当，为党的宣传思想工作作出更大贡献。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。面对新情况新问题，广大宣传思想干部要不惜脚力，坚持以人民为中心的发展思想，善于运用从群众中来到群众中去的工作方法，与人民群众同呼吸、共命运、心连心。只有俯下身、沉下心、察实情，问计于民，拜人民为师，以基层为课堂，才能用群众喜闻乐见的方法宣传党的科学理论、阐释方针政策、传播主流价值，更好地引导群众服务群众，努力把党的主张变为群众的自觉行动。

“太山之高，背而弗见 ；秋毫之末，视之可察”。宣传思想工作最忌千篇一律、千孔一面，生搬硬套，空洞说教。广大宣传思想干部要深刻领会习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，用新思想武装头脑、增强眼力。要善于观察、善于发现、善于分析、善于辨别，学会望闻问切。要善观大势、善谋大事，既见人之所见，又能见人之未见，着力培育发现真善美的能力、发现主旋律的能力、发现正能量的能力，发人民之心声，传播好党的主张。

高度决定深度。广大宣传思想干部只有多用脑力，勤于思考，才能去伪存真，去粗取精，抓住主要矛盾和矛盾主要方面，防止眉毛胡子一把抓，成天忙忙碌碌而不得要领。宣传思想工作不仅要反映事实表象，更要透过事物看本质，知其然更知其所以然，深刻思考分析事物之本，抓住要害找出规律。对此，必须要始终保持思想的敏锐性和开放度，不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，特别是要加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，切实做到学懂弄通做实 ，用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。

宣传思想工作是做“大脑”的工作，必须努力做到能说会写有办法。笔力体现了一个人对于语言文字的驾驭能力。广大宣传思想干部要锤炼笔力，练就几把刷子。这一方面要通过日积月累的学习和训练，做到目光四射、倚马可待，又要不断抓作风改文风，以鲜活生动的语言表达，让广大群众喜欢听愿意看、听得懂看得进，让宣传思想工作引人入胜、深入人心。

增强宣传思想工作队伍的“四力”，根本在于加强党对宣传思想工作的全面领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。要以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，牢牢把握正确政治方向。

增强宣传思想工作队伍的“四力”，还要把握时代大势，勇于创新变革，引领社会潮流。当今舆论生态、媒体格局、传播方式正在发生深刻变化。广大宣传思想工作者要深刻领会习近平总书记的重要讲话精神，加强传播手段和话语方式等的创新，用生动的形式、多样的手段展示伟大的新时代，形成全方位、多层次、多声部的主流舆论传播矩阵。

发时代之先声，宣传思想工作责无旁贷。我们要扎实贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，不断磨练脚力、眼力、脑力、笔力，迈开双步丈量大地、睁大锐眼洞察天下、开动脑筋深入思考、练就妙笔书写时代，真正做到政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗，推动新形势下宣传思想工作更具感染力、号召力。

作者：央视评论员

来源：央视网