共同的发展梦让中非关系更近

作者：胡继鸿

中国，非洲，远隔重洋，相距万里，心的距离却一直很近很近。

今年7月，中国国家主席习近平把连任国家主席后的首次出访选在了非洲，就是中非友谊的明证。

非洲面积3020万平方公里，人口10多亿，自然资源丰富，但工业化水平一直处于落后地位，始终未能建立起完整的工业体系。贫困、发展动力不足和不可持续等问题，长期以来制约着非洲的发展。

在中国的外交政策中，对非关系一直占有极为重要的地位。中非之间的真诚不只是体现在相互信任、相互支持上，更体现在具体的经贸合作上。中国不仅注重合作的经济效益，更着眼社会效益，致力于提升非洲的生产能力和生产水平，进而提升非洲的自我发展能力，追求的是真正的双赢。

习近平说过，13亿多中国人民正致力于实现中华民族伟大复兴的中国梦，10亿多非洲人民正致力于实现联合自强、发展振兴的非洲梦。中非人民要加强团结合作、加强相互支持和帮助，努力实现我们各自的梦想。

共同的发展梦，把中非连结得更加紧密。

发展，是非洲当前面临的最大课题，也是最大挑战。中国改革开放40年摸索出来的发展经验，正可以为非洲所借鉴。

中国推进对非合作，不仅注重经济效益，更注重社会效益，致力于为非洲国家“造血”：积极推动中国企业的国际化战略与非洲工业化战略相结合，积极推动“一带一路”倡议与非洲发展战略对接，并在农业、金融、物流等领域开展务实合作；向非洲国家派出大批工程技术人员，向非洲国家传授技术管理经验，进一步密切中非经贸合作和人文交流；把企业国际化与非洲的本土化衔接起来，加快在非洲的本土化进程。中国在非投资合作的一系列举动，正是推动非洲工业可持续发展的具体行动，符合非洲的发展利益，给中非双方带来双赢和多赢的成果，为非洲的发展注入了强劲的动力。

在关系非洲发展后劲的减贫方面，中国毫无保留地贡献出自己多年的扶贫经验，在力所能及的范围内，对非开展扶志、扶智、救急、修路、以人为本五大合作。中国承诺，为非洲提供大批政府奖学金和来华培训名额，并为非洲培训20万名职业技术人才。这两年，中国向20多个非洲国家提供了紧急粮食援助。通过援助和投融资，中国在非洲建成和在建铁路达6200多公里、公路5200多公里以及一大批港口、机场、电站、通信等基础设施，帮助非洲破解制约发展的基础设施滞后瓶颈。

行胜于言。中非合作的亮眼成果，让非洲人民对未来充满期待。正如尼日尔共和国总理拉菲尼评价的那样：非中合作所积累的宝贵经验是我们共同的财富。

9月初，2018年中非合作论坛北京峰会将举行。中国国务委员兼外交部长王毅日前在介绍有关情况时，对峰会提出了四个期待：第一，发出构建更加紧密中非命运共同体的新呼唤。第二，谱写“一带一路”对接非洲发展的新乐章。第三，制定中非合作朝着更高水平迈进的新路径。第四，奏响中非人民心手相连亲如一家的新旋律。

可以预期：以北京峰会为契机，中非合作必将迎来新的春天。（胡继鸿）

来源：人民日报海外版