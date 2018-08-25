亚运会体操项目落幕 中国体育代表团揽获8枚金牌

8月24日，第18届雅加达亚运会体操比赛收官。在五个比赛日中，中国体育代表团体操健儿表现精湛，收获8枚金牌，在总数14枚的体操金牌榜上占去大半。

↑图为8月23日，中国选手邓书弟在第18届亚运会体操男子吊环决赛中。邓书弟获得金牌。新华社记者王丽莉摄

↑图为8月21日，中国选手陈一乐（右）在第18届亚运会体操女子个人全能决赛跳马比赛后与教练庆祝。她以55.950分的总成绩获得冠军。新华社记者王丽莉摄

↑图为8月22日，冠军中国队（中）、亚军朝鲜队（左）和季军日本队在第18届亚运会体操女子团体颁奖仪式上。中国队以165.250分获得冠军。新华社记者朱炜摄

↑图为8月22日，中国队选手们在第18届亚运会体操女子团体颁奖仪式后将金牌挂在女队主教练乔良的脖子上。中国队以165.250分获得冠军。新华社记者王丽莉摄

↑图为8月23日，冠军中国选手邓书弟（中）、亚军日本选手野野村笙吾（左）和季军中国台北选手陈智郁在第18届亚运会体操男子吊环颁奖仪式上。新华社记者王丽莉摄

↑图为8月20日，中国选手林超攀在第18届亚运会体操男子个人全能颁奖仪式上。他以86.750分的总成绩获得冠军。新华社记者王丽莉摄

↑图为8月20日，中国选手林超攀在第18届亚运会体操男子个人全能决赛单杠项目比赛中。他以86.750分的总成绩获得冠军。新华社记者王丽莉摄

↑图为8月21日，中国选手陈一乐在第18届亚运会体操女子个人全能颁奖仪式上。她以55.950分的总成绩获得冠军。新华社记者王丽莉摄

↑图为8月24日，中国选手邹敬园在第18届亚运会体操男子双杠决赛中。邹敬园获得金牌。新华社记者李响摄

↑图为8月20日，冠军中国选手林超攀（中）、季军肖若腾（右）与日本选手野野村笙吾在第18届亚运会体操男子个人全能颁奖仪式上合影。林超攀以86.750分的总成绩获得冠军。新华社记者王丽莉摄

↑图为8月23日，中国选手刘婷婷在第18届亚运会体操女子高低杠比赛中。刘婷婷获得冠军。新华社记者朱炜摄

↑图为8月21日，中国选手陈一乐在第18届亚运会体操女子个人全能决赛自由操比赛中。她以55.950分的总成绩获得冠军。新华社记者王丽莉摄

↑图为8月22日，中国队选手刘婷婷在第18届亚运会体操女子团体决赛平衡木比赛中。中国队以165.250分获得冠军。新华社记者朱炜摄

↑图为8月22日，中国队选手陈一乐在第18届亚运会体操女子团体决赛自由操比赛中。中国队以165.250分获得冠军。新华社记者朱炜摄

↑图为8月24日，中国选手陈一乐在第18届亚运会体操女子平衡木决赛中。陈一乐获得金牌。新华社记者王丽莉摄



↑图为8月22日，中国队选手（从左至右）孙炜、肖若腾、邹敬园、邓书弟与林超攀在第18届亚运会体操男子团体颁奖仪式上。中国队以260.950分的总成绩获得冠军。新华社记者王丽莉摄

图为中国体操队金牌选手。（拼版照片）

来源：新华社