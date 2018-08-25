↑浙江乐清一女子坐滴滴顺风车遇害，警方公布嫌疑人抓捕现场画面。视频来源：央视新闻

原标题：浙江运管责令滴滴暂停浙江地区顺风车业务

新华社杭州8月25日电（记者 魏一骏）记者从浙江省道路运输管理局获悉，25日下午，浙江省运管局紧急约谈滴滴平台浙江区负责人，鉴于滴滴平台顺风车业务存在重大安全隐患，要求滴滴平台立即整改，整改期间暂停其在浙江区域的顺风车业务。

此前，浙江温州乐清警方通报，当地警方25日破获一起强奸杀人案，27岁四川籍男性犯罪嫌疑人钟某在进行滴滴顺风车服务过程中，强奸杀害20岁乐清籍女性乘客赵某。目前，钟某已被抓获，案件正在进一步侦查中。

【早前报道】

浙江乐清女乘客搭乘网约车遇害 嫌疑人被抓获

2018-08-25 16:49:07

新华社杭州8月25日电（记者魏一骏）记者25日从浙江温州乐清警方获悉，当地警方25日破获一起强奸杀人案，犯罪嫌疑人已落网。

据警方通报，8月24日17时35分，乐清警方接群众报警称乐清籍女性赵某于当日13时，在乐清市虹桥镇乘坐滴滴顺风车前往永嘉。14时许，赵某向朋友发送“救命”讯息后失联。

接报后，乐清警方立即启动重大案事件处置预案，全警种作战，并在上级公安机关的支持下，于25日凌晨4时许，在乐清市柳市镇抓获27岁四川籍男性犯罪嫌疑人钟某。

经初步侦查，钟某交代了对赵某实施强奸并将其杀害的犯罪事实，目前案件正在进一步侦查中。

杀人顺风车司机前一天遭投诉 滴滴承认未处置

2018-08-25 15:37:45

针对近日温州20岁女生赵某乘坐滴滴顺风车遇害一案，滴滴出行于25日在官方微博上发布声明致歉，声明中称作为平台，辜负了大家的信任，负有不可推卸的责任。

滴滴发布声明称，在得知此事的第一时间，滴滴内部成立了安全专项组，密切配合警方开展案件调查工作，提供了乘客和车主的行驶轨迹，协助警方14小时内快速破案。同时也对赵女士家属进行了探望，并正妥善处理后续事宜。

滴滴表示，目前，嫌疑人钟某已被乐清警方抓获。经核实，钟某此前背景审查未发现犯罪记录，是用其真实的身份证、驾驶证和行驶证信息(含车牌号)在顺风车平台注册并通过审核，在接单前通过了平台的人脸识别，但案发车牌系钟某线下临时伪造。

滴滴在声明中提到，在该车主作案的前一天，有另一名顺风车乘客投诉其“多次要求乘客坐到前排，开到偏僻的地方，下车后司机继续跟随了一段距离”，滴滴客服承诺两小时回复但并未做到，也没有及时针对这一投诉进行调查处置，无论什么原因，平台都负有不可推卸的责任。

滴滴表示，将会继续积极配合警方，同时全力做好家属后续善后工作，并且承诺无论法律上平台是否有责，以及应当承担多少责任，未来平台上发生的所有刑事案件，滴滴都将参照法律规定的人身伤害赔偿标准给予3倍的补偿。

8月24日17时35分，温州乐清警方接群众报警称其女儿赵某(20岁、乐清人)于当日13时，在虹桥镇乘坐滴滴顺风车前往永嘉。14时许，赵某向朋友发送“救命”讯息后失联。乐清警方25日发布通报，在柳市镇抓获犯罪嫌疑人钟某(男、27岁、四川人)。经初步侦查，该滴滴司机钟某交代了对赵某实施强奸，并将其杀害的犯罪事实。目前，受害人尸体已找到，案件正在进一步侦查中。（中国新闻网）

来源：新华社