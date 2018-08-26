西双版纳陨石雨中最大陨石及陨石坑在沪亮相-上海科技馆在我国首次完整回收陨石坑，陨石主体及陨石坑未来将与市民见面

记者 徐妍斐

晨报讯 昨日下午，建设中的世界最大天文馆——上海天文馆（上海科技馆分馆）举行新闻发布会，宣布中国首次完整回收陨石坑、首次获得西双版纳目击陨石全记录实证，形成了“火流星目击视频-陨石主体-主体陨石坑-科研成果-科普讲座-博物馆收藏”的完整实证。上海科技馆也因此成为中国首家完整回收陨石坑的博物馆，通过陨石坑可以反演陨石降落前的飞行速度、方向等重要信息，具有十分重要的科研价值。

会上展示了近日上海科技馆工作人员和“陨石猎人”一同赴云南回收的西双版纳陨石雨中最大的主体陨石坑，以及一号陨石和二号陨石实物。与此同时，上海科技馆也发布了馆藏10公斤铁陨石有科学新发现，将获新国际命名“尉犁陨石”。据悉，西双版纳陨石主体及陨石坑将一同在上海天文馆开馆时与公众见面。

今年6月1日21时45分左右，云南西双版纳傣族自治州景洪市上空突然被一颗火流星照亮，几秒后迅速消失。西双版纳陨石雨先后共发现500余块石陨石，总重量不超过50公斤，分类为普通球粒陨石L6型，正在向国际陨石学会申请命名为“曼桂陨石”，其中勐遮镇曼桂村村民玉香怀发现的是最大的一块陨石主体，其陨石坑也首次完整回收，洞口平均直径13厘米，深度为25厘米，入射角度约70度。

中国科学院紫金山天文台徐伟彪研究员在新闻发布会上首次公布了科研成果。这次降落的陨石个体表面大多覆盖了一层厚约0.5毫米的黑色熔壳，熔壳与陨石内部基质分界明显。陨石中大多数基质重结晶严重，球粒轮廓模糊不清晰，直径一般为0.5毫米左右。陨石断面上分布有丰富的黑色熔融脉，宽度约0.3毫米，部分熔融脉贯穿整个陨石断面。这些熔融脉保留了陨石母体小行星在太空中发生的重大撞击事件信息，是研究太阳系内行星间冲击碰撞历史的绝佳样品。