驾驶员打哈欠、玩手机等5秒内报警 指纹识别签到后才能开车-公交行业迎接进博会连添行车安全新神器

晨报记者 钟 晖

驾驶员在公交车里打个哈欠，语音警报立即在车厢响起，促使你振作一下精神；出车前，必须到指纹识别电子屏幕前，接受当天安全驾驶的各项提醒后，用指纹确认签到后才能上岗开车。近几天来，上海公交行业接连启用高科技设备，为公交运营增添安全砝码，迎接进口博览会的到来。

驾驶员状态分析预警仪：

及时捕捉危险驾驶行为

前天下午2点，公交申崇三线司机王师傅有些犯困，连打了三个哈欠，5秒内，公交车厢内立即发出了“请注意安全”的语音警报，王师傅猛然醒悟：“哪怕是要下班了，也不能有一丝一毫松懈，只要手里握着方向盘，就要时刻绷紧安全这根弦，车内有‘警察’看着呢。”

王师傅所说的车内“警察”，就是“驾驶员状态分析预警仪”。它通过加装摄像头等装置，以图像识别分析的方法时刻扫描分析驾驶员的精神状态，对各种危险驾驶行为、疲劳驾驶等情况及时予以捕捉，可在5秒内报警，同步将异常的图像视频发送到后台，便于后方及时采取有效措施。

而在监控指挥中心，一旦收到预警画面和视频，会再次通过巴士通语音提醒驾驶员；对两次提醒没有改正的，监控人员将立即联系分公司，列出名单，由分公司实施重点安全监管并辅导教育，情节严重、屡教不改的予以考核扣款，并处以停驾处理，以此不断提升驾驶员的安全责任意识。

除了监测瞌睡打哈欠等行为，对接打电话、玩弄手机、超速行驶、左顾右盼等情况，驾驶员状态分析预警仪也会在5秒内自动语音提醒驾驶员。特别是对申崇三线、申崇六线等途经高速公路、隧道、大桥的超长线路的驾驶员，它成为车厢内的又一位“监督员”。这样的安全新“神器”，本月底前将在崇明巴士的338辆公交车上安装。今年新购置以及年内计划购置的车辆都已配备安装了该系统。

“指纹识别签到设备”：

“一程一签”消除隐患

在一块22寸液晶显示屏前，驾驶员每一次进车厢开车前都要来到这里，先用手指触及屏幕，得到安全行车提醒内容后，再次点击屏幕进行指纹确认，然后才可上车驾驶运营。这台显示屏具备刷卡+人脸识别+指纹等签到功能，目前正在公交43路南浦大桥终点站试验运用。据久事公交集团（即原巴士公交）透露，这一高科技设备将在久事公交的各条线上逐步普及配置。

本周二上午，记者来到位于南浦大桥公交枢纽的43路终点站。调度室内，一块液晶显示屏挂在墙上。正要出去驾驶车辆的刘师傅在屏幕前的“一程一签”的栏目上用手指一点，随即听到清晰又亲切的语音提醒：“目前雨天路滑，请控制车速，请保持安全距离。一程一签消除隐患。”同时，屏幕上还有活动画面，直观地告知驾驶员今天安全行车要注意的要点。刘师傅看完后，用手指触及屏幕的“指纹识别”栏目，屏幕语音发出“签到成功”提示，整个过程才告结束。

“这套设备的确很新鲜，使用后给我的印象很深。如果没有安全提醒，时间长了容易麻痹大意。虽然开车多年，每次出车前能有这样一个正儿八经的安全提醒，绝对是有好处的。”刘师傅说。

“在进口博览会开幕前，我们先试点运用这台高科技设备，然后逐步推广，将使我们上海的公交运营更加使人放心。驾驶员用手指放在指纹识别上进行最终确认，还可避免驾驶员没听没看语音及画面安全提示内容就离开了，也能避免他人代替签到。”久事公交集团巴士二公司南浦车队安全运营负责人夏志嵘告诉记者。

这套设备支持刷卡+人脸识别+指纹等功能，主要有三大特点：安全辅导内容多元化，显示器上除了播放宣教视频，还可根据当日天气特点及所处营运时段，自动更替安全行车提示语；签到的真实性有保障，由于采用了指纹签到的模式，可杜绝他人代签的情况发生；签到信息查询也更方便，信息采集后可形成电子报表，便于管理人员查询。它今后还将增加消息发布功能，便于集团、营运公司及车队推送各类即时信息。