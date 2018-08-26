大型商业综合体消防隐患大排查-永辉超市颛桥万达店堵塞安全出口被责令整改

记者 倪 冬

晨报讯 7月初，国务院安委会在全国范围内部署开展了大型商业综合体消防安全专项整治行动。昨天，市消防局集中全市消防执法人员联合市相关部门，对全市208家大型商业综合体开展消防安全大排查大整治，重点对消防制度是否落实、建筑消防设施是否保持完好有效，尤其是单位消防安全主体责任落实等情况进行检查。

昨天上午，在上海消防总队防火部部长谈迅带领下，消防执法人员来到闵行颛桥万达广场开展检查。在商场地下一层的永辉超市时，执法人员发现售卖儿童玩具的几排货架把4个安全出口堵得严严实实。

“这几排货架，把4个安全出口全部堵死了，21日就要求整改了，为什么到现在还没整改？”执法人员问。“我们现在就安排人，马上整改。”永辉超市颛桥万达负责人张先生回答。

据统计，全市昨天共出动警力355人，检查大型商业综合体208家，以及大型商业综合体中的商铺614家，发现并督促整改火灾隐患和违法行为1188处。

对检查中发现的制度漏洞和消防隐患，消防部门将采取刚性执法，开具法律文书责令改正，并进行复查；对逾期不改的，将从严处理。对单位在消防管理方面存在的漏洞和制度制定不完善的方面，消防部门将加强帮扶指导，同时在全市持续推动集中约谈、开展培训以及微型消防站的抽查，全面提升大型综合体的消防安全管理能力。