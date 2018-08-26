人力三轮车违法行为集中整治-交警部门8月以来累计扣留三轮车920余辆次

见习记者 荣思嘉 通讯员 李 根

晨报讯 人力三轮车安装上了动力装置后“马力”强劲了不少，但是其中的安全隐患也增加了不少。近期，公安交警部门部署组织高频度集中整治行动，加大对人力三轮车未经登记（无牌无证）、加装动力装置等违法行为的打击力度，8月份以来，公安交警部门已累计扣留三轮车920余辆次，其中扣留加装动力装置人力三轮车580余辆次。

记者从市公安局交通警察总队获悉，为进一步加大对人力三轮车未经登记（无牌无证）、加装动力装置等违法行为的打击力度，保障广大人民群众生命、财产安全，公安交警部门部署组织高频度集中整治行动，发现人力三轮车在道路上行驶的，按照“发现一辆、检查一辆”的标准，对人力三轮车一律予以拦截，实施“两查”：一查人力三轮车是否有牌证；二查是否加装动力装置。一旦发现人力三轮车牌证不齐或加装动力装置的，一律依法予以扣留。

据悉，此次交警部门通过“设卡整治”与“流动打击”相结合的方式，围绕废品回收站、老旧家电（具）回收点、餐厨垃圾回收点等人力三轮车常见区域及周边道路开展集中设卡整治。同时，依托“队所联勤”机制，采用“二轮+四轮”的巡管模式，对人力三轮车经常出现、行驶的路段、区域开展不间断、全时段巡逻管控，与卡点整治力量形成叠加，确保整治效果。此外，交警部门还将与工商、质检等部门沟通协作，加强对违法销售、改装动力装置窝点的源头治理。